Біля зупинки «Міський сад» у Кременчуці сталась аварія: фото

Сьогодні, 12:32

23 серпня неподалік зупинки громадського транспорту «Міський сад» на проспекті Свободи сталась аварія — зіткнулись дві легкові машини. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Обидві машини отримали механічні пошкодження. Ускладнення руху транспорту немає. Попередньо, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працюють поліціянти.

