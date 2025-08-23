Біля зупинки «Міський сад» у Кременчуці сталась аварія: фото

23 серпня неподалік зупинки громадського транспорту «Міський сад» на проспекті Свободи сталась аварія — зіткнулись дві легкові машини. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Обидві машини отримали механічні пошкодження. Ускладнення руху транспорту немає. Попередньо, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працюють поліціянти.
Нагадаємо, у Гадячі вантажівка збила електровелосипедиста: чоловік у лікарні.
