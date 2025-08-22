У Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою захисника Івана Фальченка

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 398

Сьогодні, 22 серпня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою захисника Івана Фальченка. Народився чоловік 14 вересня 1981 року на території Російської Федерації, але у 2011 році переїхав в Україну та жив у Кременчуці.

Рідних у полеглого воїна у Кременчуці не було, чи лишився хтось на території Росії — не відомо. Сьогодні ж попрощатися з ним прийшли ті, з ким Іван встиг завести знайомство у місті. Люди прийшли подякувати йому за захист України і те, що віддав за неї найцінніше — життя.

Як розповів військовослужбовець із позивним «Лиман», до лав Збройних сил України військовослужбовець став близько року тому. Служив на посаді стрільця 3-го стрілецького відділення.

— Загинув 16 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Соляники на Сумщині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Івана Фальченка на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття усім, хто знав загиблого військовослужбовця.