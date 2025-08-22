Сьогодні, 22 серпня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою захисника Івана Фальченка. Народився чоловік 14 вересня 1981 року на території Російської Федерації, але у 2011 році переїхав в Україну та жив у Кременчуці.
Рідних у полеглого воїна у Кременчуці не було, чи лишився хтось на території Росії — не відомо. Сьогодні ж попрощатися з ним прийшли ті, з ким Іван встиг завести знайомство у місті. Люди прийшли подякувати йому за захист України і те, що віддав за неї найцінніше — життя.
Як розповів військовослужбовець із позивним «Лиман», до лав Збройних сил України військовослужбовець став близько року тому. Служив на посаді стрільця 3-го стрілецького відділення.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Івана Фальченка на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття усім, хто знав загиблого військовослужбовця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.