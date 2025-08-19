У комунальній установі «Турбота» можуть створити «гарячу лінію»: що ще обговорювали депутати

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 122

У кременчуцькій комунальній установі «Центр надання соціальних послуг «Турбота» можуть створити «гарячу лінію», яка працюватиме цілодобово. Таку пропозицію депутати, члени комісії з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, винесли, щоб кременчуцькі військові змогли звернутись за допомогою до установи у будь-який зручний для них час. Про це стало відомо під час засідання комісії 19 серпня.

Керівництво Центру розповіло, що на сьогодні військові, які звертаються до них, отримують особисті телефони фахівців супроводу.

Також під час засідання комісії обговорили питання розширення штату установи. За словами завідувача відділення «Сервісний офіс у справах ветеранів», ветерана війни Івана Балацького, нині є вакансії психологів. Центр шукає кваліфікованих спеціалістів, які працюватимуть з військовими, адже нині є проблеми з наданням якісної психологічної допомоги для тих, хто повертається з війни, розповіли під час засідання.

Крім того, установа шукає грантрайтерів. «Турбота» активно подає заявки на грантові програми, але окремої людини для цього у штаті немає. У середньому фахівці установи отримують 8-12 тисяч гривень — розмір зарплати також вливає на пошук фахівців, розповіли на засіданні.

Надалі у громаді планують опрацьовувати ці питання.