Кременчук, Війна, Соціальний захист

У комунальній установі «Турбота» можуть створити «гарячу лінію»: що ще обговорювали депутати

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 122

Також під час засідання комісії обговорили питання розширення штату установи

У кременчуцькій комунальній установі «Центр надання соціальних послуг «Турбота» можуть створити «гарячу лінію», яка працюватиме цілодобово. Таку пропозицію депутати, члени комісії з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, винесли, щоб кременчуцькі військові змогли звернутись за допомогою до установи у будь-який зручний для них час. Про це стало відомо під час засідання комісії 19 серпня. 

Керівництво Центру розповіло, що на сьогодні військові, які звертаються до них, отримують особисті телефони фахівців супроводу. 

Також під час засідання комісії обговорили питання розширення штату установи. За словами завідувача відділення «Сервісний офіс у справах ветеранів», ветерана війни Івана Балацького, нині є вакансії психологів. Центр шукає кваліфікованих спеціалістів, які працюватимуть з військовими, адже нині є проблеми з наданням якісної психологічної допомоги для тих, хто повертається з війни, розповіли під час засідання.

Крім того, установа шукає грантрайтерів. «Турбота» активно подає заявки на грантові програми, але окремої людини для цього у штаті немає. У середньому фахівці установи отримують 8-12 тисяч гривень — розмір зарплати також вливає на пошук фахівців, розповіли на засіданні. 

Надалі у громаді планують опрацьовувати ці питання.

Нагадаємо, 2 липня у Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Турбота». Там надають понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо. 

Автор: Телеграф
Теги: турбота ветерани гаряча лінія
