Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери Всеукраїнських змагань з веслування

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Всеукраїнських змаганнях з веслування на байдарках і каное. Про це повідомили педагоги Кременчуцької спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де спортсмени навчаються.

Відомо, що змагання відбувалися 15-17 серпня в Умані. За результатами, учень ліцею Богдан Рєзніков виборов І місце на дистанції 500 м та ІІ місце на дистанції 1000 м.

Відомо також, що посів V місце на дистанціях у 1500 м та 1000 м.

Нагадаємо, нещодавно учень Кременчуцького спортивного ліцею Богдан Рєзніков виборов два місця на Чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, що проходив у Португалії.