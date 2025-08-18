Завтра на Кременчуччині прощатимуться із полеглим на війні захисником Сергієм Самойленком

Життя захисника обірвалося у бою на Чернігівщині

Завтра, 19 серпня, в Омельницькій громаді на Кременчуччині прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Сергієм Самойленком. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що загинув захисник 7 серпня під час виконання бойового завдання побилзу села Бирине на Чернігівщині. Військовому було 37 років.

Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться у вівторок, 19 серпня, біля пам’ятника Скорботної Матері у селі Рокитне. Початок о 9.30.

Цього дня в Омельницькій громаді оголошено день жалоби.