Завтра на Кременчуччині прощатимуться із полеглим на війні захисником Сергієм Самойленком

Завтра, 19 серпня, в Омельницькій громаді на Кременчуччині прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Сергієм Самойленком. Про це повідомили у пресслужбі громади.
Відомо, що загинув захисник 7 серпня під час виконання бойового завдання побилзу села Бирине на Чернігівщині. Військовому було 37 років.
Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться у вівторок, 19 серпня, біля пам’ятника Скорботної Матері у селі Рокитне. Початок о 9.30.
Цього дня в Омельницькій громаді оголошено день жалоби.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.