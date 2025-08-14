АМКУ розглянув закупівлю Кременчуцького льотного коледжу лопаті за понад 8 млн грн

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 196

Антимонопольний комітет України відмовив у задоволенні скарги одно з учасників тендеру від Кременчуцького льотного коледжу на постачання лопаті носійного гвинта для вертольота AS 350В3 (виробництво Airbus Helicopters). Навчальний заклад відхилив пропозицію одеської компанії «АероТехПостач», яка своєю чергою не погодилась з таким рішенням. Про це стало відомо з рішення, що оприлюднили у системі публічних закупівель Prozorro 7 серпня.

Відомо, що у закупівлі з очікуваною вартістю у майже 8,6 млн гривень взяли участь дві компанії — ТОВ «АероТехПостач» з дешевшою пропозицією у 7,7 млн грн та ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдинг», яка запропонувала надати матеріал на 90 грн дешевше від очікуваної вартості замовника. Обидва ТОВ отримали вимоги про усунення невідповідностей у документації, втім зробити це вдалось лише «Б2Б Авіейшн Трейдинг».

ТОВ «АероТехПостач», яке поскаржилось АМКУ, наполягало, що замовник порушив принципи конкурентності, встановивши умови, які підходили лише одному учаснику.

У документації замовник визначив строк поставки — до 1 серпня 2025 року. За словами скаржника, виконати цю умову реально лише у разі прямої співпраці з виробником Airbus Helicopters. Замовник, як стверджує компанія, знав, що єдиним офіційним представником Airbus в Україні є ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдинг». Це, на думку скаржника, фактично позбавило інших постачальників можливості конкурувати.

Крім того, замовник писав, що наданий «аналогічний договір» стосувався постачання запчастин для літаків, а не вертольотів. «АероТехПостач» же вважає, що досвід у постачанні авіаційних деталей у будь-якому сегменті є достатнім. Також компанія не погодилася з претензією щодо відсутності витягу з реєстру платників ПДВ, оскільки ця інформація доступна публічно.

Коледж сумнівався, що потенційний переможець з найдешевшою пропозицією не встигне поставити лопать у строк, оскільки виробник Airbus Helicopters не підтвердив співпрацю з нею. «АероТехПостач» вважає, що це перевищення повноважень, адже у пропозиції було гарантійне зобов’язання вкластися у визначений термін.

Водночас комісія АМКУ погодилася з замовником, написавши у рішенні, що сумніви щодо своєчасного постачання є обґрунтованим, оскільки виробник не підтвердив наявності замовлення або контракту з «АероТехПостач».

Також договір, наданий скаржником, не відповідав вимозі про аналогічність, бо стосувався літаків, а не вертольотів.

Як вказано у аналітичній системі YouControl, ТОВ «АероТехПостач» зареєстроване в Одесі у березні 2025-го. Керівником і засновником компанії є одесит Олександр Заболотний.

ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдинг» зареєстроване у Києві у 2013 році. Засновниками і керівниками компанії, за даними YouControl, є Олексій Бутович і Ігор Бедокуров.

Нагадаємо, у Кременчуці льотний коледж планував придбати вертоліт за 16 млн грн