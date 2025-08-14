Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

АМКУ розглянув закупівлю Кременчуцького льотного коледжу лопаті за понад 8 млн грн

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 196

ТОВ «АероТехПостач», яке поскаржилось АМКУ, наполягало, що замовник порушив принципи конкурентності, встановивши умови, які підходили лише одному учаснику

Антимонопольний комітет України відмовив у задоволенні скарги одно з учасників тендеру від Кременчуцького льотного коледжу на постачання лопаті носійного гвинта для вертольота AS 350В3 (виробництво Airbus Helicopters). Навчальний заклад відхилив пропозицію одеської компанії «АероТехПостач», яка своєю чергою не погодилась з таким рішенням. Про це стало відомо з рішення, що оприлюднили у системі публічних закупівель Prozorro 7 серпня.

Відомо, що у закупівлі з очікуваною вартістю у майже 8,6 млн гривень взяли участь дві компанії — ТОВ «АероТехПостач» з дешевшою пропозицією у 7,7 млн грн та ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдинг», яка запропонувала надати матеріал на 90 грн дешевше від очікуваної вартості замовника. Обидва ТОВ отримали вимоги про усунення невідповідностей у документації, втім зробити це вдалось лише «Б2Б Авіейшн Трейдинг». 

ТОВ «АероТехПостач», яке поскаржилось АМКУ, наполягало, що замовник порушив принципи конкурентності, встановивши умови, які підходили лише одному учаснику.

У документації замовник визначив строк поставки — до 1 серпня 2025 року. За словами скаржника, виконати цю умову реально лише у разі прямої співпраці з виробником Airbus Helicopters. Замовник, як стверджує компанія, знав, що єдиним офіційним представником Airbus в Україні є ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдинг». Це, на думку скаржника, фактично позбавило інших постачальників можливості конкурувати.

Крім того, замовник писав, що наданий «аналогічний договір» стосувався постачання запчастин для літаків, а не вертольотів. «АероТехПостач» же вважає, що досвід у постачанні авіаційних деталей у будь-якому сегменті є достатнім. Також компанія не погодилася з претензією щодо відсутності витягу з реєстру платників ПДВ, оскільки ця інформація доступна публічно.

Коледж сумнівався, що потенційний переможець з найдешевшою пропозицією не встигне поставити лопать у строк, оскільки виробник Airbus Helicopters не підтвердив співпрацю з нею. «АероТехПостач» вважає, що це перевищення повноважень, адже у пропозиції було гарантійне зобов’язання вкластися у визначений термін.

Водночас комісія АМКУ погодилася з замовником, написавши у рішенні, що сумніви щодо своєчасного постачання є обґрунтованим, оскільки виробник не підтвердив наявності замовлення або контракту з «АероТехПостач».

Також договір, наданий скаржником, не відповідав вимозі про аналогічність, бо стосувався літаків, а не вертольотів.

Як вказано у аналітичній системі YouControl, ТОВ «АероТехПостач» зареєстроване в Одесі у березні 2025-го. Керівником і засновником компанії є одесит Олександр Заболотний. 

ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдинг» зареєстроване у Києві у 2013 році. Засновниками і керівниками компанії, за даними YouControl, є Олексій Бутович і Ігор Бедокуров.

Нагадаємо, у Кременчуці льотний коледж планував придбати вертоліт за 16 млн грн

0
Автор: Телеграф
Теги: АМКУ льотний коледж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх