У Кременчуці фіксували перевищення формальдегіду в повітрі протягом тижня

Полтавський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив дані щотижневого моніторингу якості повітря у Кременчуці. У період з 4 по 9 серпня проби відбирали на чотирьох стаціонарних постах по вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та біля зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».
За результатами спостережень, середньодобові концентрації деяких забруднювальних речовин перевищували гранично допустимі норми:
На графіку видно, що рівень формальдегіду перевищував норму у 3–4 рази.
Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду та діоксиду азоту фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.
