У Кременчуці фіксували перевищення формальдегіду в повітрі протягом тижня

Моніторинг проводили з 4 по 9 серпня на чотирьох стаціонарних постах

Полтавський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив дані щотижневого моніторингу якості повітря у Кременчуці. У період з 4 по 9 серпня проби відбирали на чотирьох стаціонарних постах по вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та біля зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».

За результатами спостережень, середньодобові концентрації деяких забруднювальних речовин перевищували гранично допустимі норми:

пил недиференційований за складом — 5 серпня;

— 5 серпня; діоксид азоту — 4 серпня;

— 4 серпня; формальдегід — щодня упродовж тижня.

На графіку видно, що рівень формальдегіду перевищував норму у 3–4 рази.

Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду та діоксиду азоту фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.