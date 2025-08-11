У Кременчуці триває перевірка закладів освіти перед новим навчальним роком

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 186

На кожен огляд має бути акт

У Кременчуці перевіряють заклади освіти перед навчальним роком. Про це повідомив перший заступник міського голови Волоидмир Пелипенко на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 11 серпня.

— Комісія працює, закладів стає усе більше, які приймаються. Повний перелік (прийнятих перед навчальним роком закладів освіти — ред.) ми надамо пізніше, — заявив Пелипенко.

Нагадаємо, для перевірки закладів освіти перед новим навчальним роком у міськраді створили спеціальну комісію. До її складу увійшли представники департаменту освіти, райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, департаменту з питань цивільного захисту, Держпродспоживслужби, Держпраці, а також представників закладу освіти, який перевіряється.

Із 4 до 22 серпня у Кременчуці мають перевірити усі заклади загальної середньої, дошкільної та позашкілької освіти щодо готовності розпочати новий навчальний рік із 1 вересня 2025 року. Відповідно на кожен огляд комісія складатиме окремий акт, а результати оглядів будуть оприлюднені згодом.

Зауважимо також, що не всі заклади освіти Кременчуцької громади набрали перші класи на новий навчальний рік.



