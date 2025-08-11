У Кременчуці триває перевірка закладів освіти перед новим навчальним роком

У Кременчуці перевіряють заклади освіти перед навчальним роком. Про це повідомив перший заступник міського голови Волоидмир Пелипенко на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 11 серпня.
Нагадаємо, для перевірки закладів освіти перед новим навчальним роком у міськраді створили спеціальну комісію. До її складу увійшли представники департаменту освіти, райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, департаменту з питань цивільного захисту, Держпродспоживслужби, Держпраці, а також представників закладу освіти, який перевіряється.
Із 4 до 22 серпня у Кременчуці мають перевірити усі заклади загальної середньої, дошкільної та позашкілької освіти щодо готовності розпочати новий навчальний рік із 1 вересня 2025 року. Відповідно на кожен огляд комісія складатиме окремий акт, а результати оглядів будуть оприлюднені згодом.
Зауважимо також, що не всі заклади освіти Кременчуцької громади набрали перші класи на новий навчальний рік.
