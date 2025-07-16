У Кременчуці перевірятимуть готовність закладів освіти до нового навчального року

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 90

У Кременчуці перевірятимуть готовність закладів освіти до нового навчального року. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Для цього у місті створюють комісію із представників департаменту освіти, райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, департаменту з питань цивільного захисту, Держпродспоживслужби, Держпраці, а також представників закладу освіти, який перевірятиметься.

Із 4 до 22 серпня у Кременчуці мають перевірити усі заклади загальної середньої, дошкільної та позашкілької освіти щодо готовності розпочати новий навчальний рік із 1 вересня 2025 року. Відповідно на кожен огляд комісія складатиме окремий акт, а результати оглядів будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, три заклади освіти Кременчуцької громади не набрали перші класи на новий навчальний рік.