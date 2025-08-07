Олена Шуляк
Кременчук

Мер розгляне петицію про встановлення освітлення й відеоспостереження у секторі почесних поховань

Сьогодні, 11:01

Звернення набрало необхідну кількість голосів

Мер Кременчука розгляне петицію про встановлення освітлення й відеоспостереження у секторі почесних поховань Свіштовського кладовища. 7 серпня звернення набрало понад 250 голосів, необхідних для розгляду.

 

— У зв’язку з вандалізмом, наругою над могилами загиблих військовослужбовців, прошу Вас встановити технічні засоби спостереження (освітлення, камери), охорона ділянки від муніципальної варти, — йдеться у тексті петиції.

Кременчуківка Ірина Погребняк, дружина полеглого військовослужбовця, зазначила, що звертається від імені сімей загиблих із проханням поставити технічні засоби спостереження й охорону від муніципальної варти, або іншої структури.

— У зв’язку з частим вандалізмом та наругою над могилами прошу Вас вжити заходів для запобігання паплюження пам’яті загиблих.

Що відомо про крадіжки на Свіштовському кладовищі

Рідні полеглих захисників неодноразово помічали дрібні крадіжки із могил військовослужбовців на Свіштовському кладовищі. Зникають свічки та лампадки, ліхтарики, квіти, посуд і навіть іграшки.

Зокрема, Ірина Кучерява розповіла, що із могили її чоловіка невідомі вкрали штучне освітлення.

За словами рідних, у секторі почесних поховань не вистачає освітлення та відеонагляду — тоді ситуація могла б налагодитися. А для цього потрібне втручання міської влади.

Матері полеглих воїнів уже зверталися до чиновників, проте ті говорять, що електропостачання немає (хоча поруч встановлені ліхтарі), а на камери потрібні гроші.

Більше інформації про ситуацію — у нашому матеріалі.

Автор: Руслана Горгола
Теги: петиція Свіштовське кладовище
