Мер розгляне петицію про встановлення освітлення й відеоспостереження у секторі почесних поховань

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 406

Мер Кременчука розгляне петицію про встановлення освітлення й відеоспостереження у секторі почесних поховань Свіштовського кладовища. 7 серпня звернення набрало понад 250 голосів, необхідних для розгляду.

— У зв’язку з вандалізмом, наругою над могилами загиблих військовослужбовців, прошу Вас встановити технічні засоби спостереження (освітлення, камери), охорона ділянки від муніципальної варти, — йдеться у тексті петиції.

Кременчуківка Ірина Погребняк, дружина полеглого військовослужбовця, зазначила, що звертається від імені сімей загиблих із проханням поставити технічні засоби спостереження й охорону від муніципальної варти, або іншої структури.

— У зв’язку з частим вандалізмом та наругою над могилами прошу Вас вжити заходів для запобігання паплюження пам’яті загиблих.