Мер розгляне петицію про встановлення освітлення й відеоспостереження у секторі почесних поховань

Мер Кременчука розгляне петицію про встановлення освітлення й відеоспостереження у секторі почесних поховань Свіштовського кладовища. 7 серпня звернення набрало понад 250 голосів, необхідних для розгляду.
Кременчуківка Ірина Погребняк, дружина полеглого військовослужбовця, зазначила, що звертається від імені сімей загиблих із проханням поставити технічні засоби спостереження й охорону від муніципальної варти, або іншої структури.
Рідні полеглих захисників неодноразово помічали дрібні крадіжки із могил військовослужбовців на Свіштовському кладовищі. Зникають свічки та лампадки, ліхтарики, квіти, посуд і навіть іграшки.
Зокрема, Ірина Кучерява розповіла, що із могили її чоловіка невідомі вкрали штучне освітлення.
За словами рідних, у секторі почесних поховань не вистачає освітлення та відеонагляду — тоді ситуація могла б налагодитися. А для цього потрібне втручання міської влади.
Матері полеглих воїнів уже зверталися до чиновників, проте ті говорять, що електропостачання немає (хоча поруч встановлені ліхтарі), а на камери потрібні гроші.
