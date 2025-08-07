У Кременчуці проведуть освітньо-патріотичний табір для молоді

Упродовж трьох днів на території санаторію в Омельнику учасники візьмуть участь у дискусіях, тренінгах, тімбілдингах та інших патріотичних активностях
Кременчуцька громада організовує проведення освітньо-патріотичного табору «Молодіжна патріотична платформа». Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Відомо, шо табір пройде із 21 по 23 серпня в Омельнику на території санаторію «Івушка». До табору запрошують 80 учасників віком від 14 до 35 років.
Про те, як можна стати учасником табору, повідомлять додатково.
