У Кременчуці проведуть освітньо-патріотичний табір для молоді

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 0

Упродовж трьох днів на території санаторію в Омельнику учасники візьмуть участь у дискусіях, тренінгах, тімбілдингах та інших патріотичних активностях

Кременчуцька громада організовує проведення освітньо-патріотичного табору «Молодіжна патріотична платформа». Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Відомо, шо табір пройде із 21 по 23 серпня в Омельнику на території санаторію «Івушка». До табору запрошують 80 учасників віком від 14 до 35 років.

Програмою табору передбачено:

панельна дискусія;

тімбілдінг та проведення тематичних групових занять;

тренінги з надання першої домедичної допомоги та мінної безпеки;

навчання по військовій справі «Поводження зі зброєю»;

вечір етнічної музики;

робота вуличного університету за участю ветеранів, істориків, волонтерів, культурних діячів;

творчі майстер-класи;

патріотичний квест;

спортивні активності.

Про те, як можна стати учасником табору, повідомлять додатково.

Нагадаємо, наступними вихідними у Кременчуці відбудеться фестиваль культури «Мо2аїка».