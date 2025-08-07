У Кременчуцькому районі згоріло понад 9 гектарів сухостою

Сьогодні, 09:30

6 серпня на території Кременчуцького району сталося одразу кілька масштабних пожеж на відкритих ділянках. Загалом вигоріло понад 9 гектарів сухої рослинності. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.

О 9.34 рятувальники Градизької МПО ліквідували займання на вул. Київській у селищі Градизьк — вигоріло 2,8 га сухостою.

О 10.02 загоряння виникло поблизу села Михайлики Козельщинської громади. Згорів гектар трави. Гасили пожежу фахівці 7-ї ДПРП.

Ще одне займання сталося о 12.28 біля села Гайове (Новогалещинська громада). Вогонь охопив 3 га території. До гасіння залучали дві пожежні машини 7-ї ДПРП, техніку СФГ «Лунки» та КП «Галещина».

Наймасштабніша пожежа зафіксована о 20.00 у селі Харченки. Там вигоріло 3 га сухої рослинності. На місце виїхали рятувальники 7-ї ДПРП, 17-ї ДПРЧ та техніка місцевого фермерського господарства.

Нагадаємо, 5 серпня у селі Кам'яні Потоки під Кременчуком сталася пожежа на відкритій території.