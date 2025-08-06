У селі Кам'яні Потоки під Кременчуком сталася пожежа на відкритій території

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Учора, 5 серпня, в селі Кам'яні Потоки біля Кременчука сталася пожежа на відкритій території. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації за добу повідомило Головне управління ДСНС України в Полтавській області.

Вогнем знищено суху рослинність на площі 0,07 га та пошкоджено стіни та покрівлю господарчої споруди на площі 15 кв. м. Вогнеборцям, що прибули на виклик, вдалося врятувати дану споруду від знищення вогнем. До гасіння залучалась 15-та ДПРЧ та Кам’янопотоківська місцева пожежна охорона.

Загалом за минулу добу на території Полтавської області зареєстровано 10 небезпечних подій, з них 9 пожеж – переважно на відкритій території. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж не зафіксовано. А в ДТП, що сталося в місті Пирятин, травмовано 1 людину.

Нагадаємо, учора ми писали, що за минулу добу на Кременчуччині сталося чотири пожежі - горіли пральня та сухостій.