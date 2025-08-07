Олена Шуляк
Кременчук, Культура

Фотовиставка «Уламки людей» фотографині з Кременчука Анастасії Жданової експонується у Литві

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 1

 

Далі планується, що виставка відвідає й інші міста у Литві

Фотовиставка «Уламки людей» кременчуцької фотомайстрині Анастасії Жданової нині експонується у литовському місті Маріямполє. Про це розповів голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України Андрій Мельник 6 серпня під час передачі автомобіля військовослужбовцям.

— 1 серпня ми відкрили цю виставку у місті Маріямполє. Її відвідали багато людей, було багато емоцій, і вже є домовленості, що ця виставка поїде далі по Литві. Анастасія уже отримала запрошення експонуватися у Вільнюсі, Алітусі, Каунасі — і це те, що тільки є наразі, — розповідає Андрій Мельник.

 

Чоловік додає: нині дуже важливо, би за кордоном люди бачили правду про війну в Україні. Адже російська пропаганда прекрасно працює в інших країнах, а завдання українців — висвітлювати правду.

Нагадаємо, фотографиня Анастасія Жданова працює у стилі військового репортажу і передає через свої світлини емоції та життя людей, які опинилися у вирі бойових дій.

 

На лінію фронту дівчина виїздить разом із мамою — кременчуцькою волонтеркою Ольгою Дудніченко. Роботи Анастасії уже експонувалися в Мілані, а 1 травня її виставка відкрилася і у Кременчуцькій художній галереї.

Автор: Яна Гудзь
