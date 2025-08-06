Помер кременчуцький дитячий ортопед Володимир Москалик

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Від тяжкої хвороби помер дитячий ортопед-травматолог Володимир Москалик. Про це повідомили у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» 6 серпня.

— Він був не лише висококласним фахівцем, а й надзвичайно чуйною, доброю, уважною до кожного людиною. Останні роки життя Володимир Дмитрович провів у США поруч із сином. Попри боротьбу з тяжкою хворобою, він не переставав цікавитися подіями в Україні, життям лікарні, долею тих, з ким довгі роки працював пліч-о-пліч, — написали у лікарні.