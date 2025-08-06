У Кременчуці попрощались з військовим Євгенієм Гаражею

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 955

6 серпня у Кременчуці попрощались з 33-річним військовослужбовцем Євгенієм Гаражею. Чоловік мав звання солдат.

Євгеній закінчив Кременчуцьку гімназію № 1, навчався у професійно-технічному училищі № 26, розповідає військовий з позивним «Лиман». Після навчання працював на Валківському заводі будівельних виробів.

Вже на службі Євгеній був стрільцем-снайпером 1-го десантно-штурмового відділення. Воїн загинув 1 вересня 2024-го під час оборони України поряд з містом Костянтинівка Покровського району Донецької області.

Однокласниця Анастасія знала Євгенія 26 років — вони товаришували з 1 класу. Каже, що чоловік зник безвісти вже після свого першого бойового завдання.

— Він був дуже гарною людиною, порядна. Справжній друг, на якого можна було покластися завжди. Ось так ми з ним дружили дуже-дуже близько. Тому я знала, коли його забрали, він пішов воювати. Якби всі були такі, як цей хлопець, то я думаю, що ця війна вже давно закінчилася, — розповідає Анастасія.

Близькі Євгенія до останнього сподівались, що він у полоні, додає ще одна однокласниця Олена.

— Позитивний був. І навіть коли пішов, сказав, що ми ще будемо каву пити, все буде добре, ще повернуся, будемо святкувати перемогу. Зараз ми тут і це дуже шкода, що так все сталося. Настя (однокласниця — ред.) мені в середу сказала цю сумну звістку. Я все ще чекала, що він напише, що може він десь в полоні, але вже як сталося, — каже Олена.

Вчителька Євгенія Ольга Василівна була його класною керівницею з 5 по 9 класи.

— Навчався у мене дуже гарний учень, працьовитий. Був дитиною щирою, відвертою і таким бунтарем, борцем за справедливість. Сумно, боляче і прикро проводжати сьогодні його останню путь, бо це несправедливо, що так гинуть такі молоді наші учні, — каже Ольга Василівна.

Після поминальної служби у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.