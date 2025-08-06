У Кременчуці попрощались з військовим Євгенієм Гаражею

6 серпня у Кременчуці попрощались з 33-річним військовослужбовцем Євгенієм Гаражею. Чоловік мав звання солдат.
Євгеній закінчив Кременчуцьку гімназію № 1, навчався у професійно-технічному училищі № 26, розповідає військовий з позивним «Лиман». Після навчання працював на Валківському заводі будівельних виробів.
Вже на службі Євгеній був стрільцем-снайпером 1-го десантно-штурмового відділення. Воїн загинув 1 вересня 2024-го під час оборони України поряд з містом Костянтинівка Покровського району Донецької області.
Однокласниця Анастасія знала Євгенія 26 років — вони товаришували з 1 класу. Каже, що чоловік зник безвісти вже після свого першого бойового завдання.
Близькі Євгенія до останнього сподівались, що він у полоні, додає ще одна однокласниця Олена.
Вчителька Євгенія Ольга Василівна була його класною керівницею з 5 по 9 класи.
Після поминальної служби у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
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