Кременчуччина попрощалася із загиблим на російсько-українській війні захисником Романом Корбовським

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Вчора, 4 серпня, у Горішніх Плавнях попрощалися з загиблим на російсько-українській війні солдатом Збройних Сил України Романом Корбовським.

Народився Роман Миколайович Корбовський 12 серпня 1981 року в місті Полярний Мурманської області російської федерації.

У 1992 році родина переїхала до Горішніх Плавнів. Після закінчення загальноосвітньої школи номер 2 навчався у політехнічному технікумі де здобув професію гірничого техніка-електромеханіка. Працював на підприємствах міста потім у Дніпрі. У 2019 році з родиною повернувся у Горішні Плавні, де працював у ТОВ «Ферострой».

22 квітня 2025 року був мобілізований на російсько-українську війну. 13 липня 2025 року під час виконання бойового завдання отримав важке поранення, 23 липня 2025 року помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І.Мечникова.

Поховали солдата Збройних Сил України Романа Корбовського у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція Кременчуцького Телеграфа виловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.