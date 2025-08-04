Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 5 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Експресівська, 1–27А
вул. Полковника Оксанченка, 1А–22
просп. Полтавський, 87–157
вул. Ананія Размислова, 3–34А
вул. Бориса Чичибабіна, 1–65
вул. Марка Вовчка, 2–28
просп. Полтавський, 221–241
пров. Амвросія Ковальова, 3–17
туп. Автозаводський, 2
туп. Затишний, 12, 17
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Харківська, 10–30
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Ягідний, 2
пров. Леся Курбаса, 2–20
пров. Марії Заньковецької, 1–51
пров. Ягідний, 2–39
вул. Адмірала Остроградського, 1–28
вул. Вільної України, 17/2–40
вул. Олени Пчілки, 11/39–18
пров. Олекси Гірника, 1–10
пров. Петрівський, 3–18
туп. Автозаводський, 6
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
пр. Сонячний, 1
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Нечуя-Левицького, 3–12
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. Харківська, 3–11А
вул. Андрія Гончарова, 39–131
вул. Соломії Крушельницької, 151–189
пр-д Заводський, 7–18
вул. Гайдамацька, 46–83
вул. Михайлівська, 3–13
вул. Пилипа Орлика, 1/24–6/21
вул. Пілотів, 1–20
пров. Михайлівський, 17–32
пров. Пилипа Орлика, 7/28–38/10
вул. Миру, 11, 13
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Гостомельський, 2–24
просп. Лесі Українки, 6, 119
вул. Козацька, 19–46
2-й туп. Перекопський, 21
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Перекопський, 9А
пров. Садківський, 36, 38
вул. Садківська, 27–48
вул. Сагайдачного, 8, 11
вул. Ярослава Мудрого, 21
пров. Княжий, 5–11
пров. Костянтина Ємельяненка, 3
вул. Василя Симоненка, 90–112
вул. Вадима Кришталя, 24Б–95А
вул. Композитора Михайла Калчевського, 3–10
вул. Олександра Чайки, 1, 29
просп. Полтавський, 142–174
пров. Єфірний, 1–26
вул. Керченська, 1–43
вул. Козацька, 140, 142
вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12
вул. Республіканська, 23–94
вул. Христини Алчевської, 5–11.
наб. Лейтенанта Дніпрова, 4–7
пров. Івана Кожедуба, 13–32
пров. Князя Олега, 15–36А
пров. Петра Ракітіна, 2–24
пров. Тополевий, 14, 20
вул. Ковальська, 30/24–37
вул. Лінійна, 1–4
вул. Михайла Драгоманова, 1–49Б
вул. Павла Чубинського, 21–33
вул. Республіканська, 11/13
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40.
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7 (м. Кременчук)
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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