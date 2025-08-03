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Де у понеділок в Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 427

 

Енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж та ремонтні роботи

У понеділок, 4 серпня, в Кременчуці у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 17.00:

  • пров. Ефірний, 1-26;
  • вул. Керченська, 1-43;
  • вул. Козацька, 140, 142;
  • вул. Керченська, 5В.

З 5.00 до 18.00:

  • вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12;
  • вул. Республіканська, 23-94;
  • вул. Христини Алчевської, 5-11.

З 5.30 до 18.00:

  • 2-й туп. Володимира Вернадського, 2-7;
  • вул. Володимира Вернадського, 47, 45;
  • пров. Володимира Вернадського, 21/1;
  • вул. Лікаря Бончука, 27-33;
  • вул. Правобережна, 21-35;
  • вул. Сонячна, 1-21;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 82;
  • вул. Республіканська, 87;
  • вул. Лікаря Бончука, 18-24/36А;
  • вул. Правобережна, 17, 40А.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Олексія Древаля, 39-78;
  • вул. Автозаводська, 3-12;
  • туп. Автозаводський, 6;
  • туп. Канівський, 3-19;
  • вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А;
  • вул. Нечуя Левицького, 3-12;
  • пров. Олекси Гірника, 1-8;
  • вул. Олексія Древаля, 71-94;
  • пров. Петрівський, 3-18;
  • туп. Петрівський, 3, 7, 9;
  • пр-д Сонячний, 1;
  • вул. Харківська, 3-10;
  • пров. Олекси Гірника, 10;
  • пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;
  • пр-д 2-й Ягідний, 2;
  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
  • вул. Вільної України, 17/2-40;
  • пров. Леся Курбаса, 2-20;
  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
  • пров. Ягідний, 2-39;
  • вул. Експресівська, 1-27А;
  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
  • просп. Полтавський, 87-157;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
  • вул. Марка Вовчка, 2-28;
  • просп. Полтавський, 221-241;
  • вул. Ананія Размислова, 3-34А;
  • туп. 2-й Перекопський, 21;
  • пров. Озерний, 2/23-10;
  • пров. Перекопський, 9А;
  • вул. Садківська, 46;
  • пров. Садківський, 36, 38;
  • вул. Андрія Гончарова, 39-131;
  • пр-д Заводський, 7-18;
  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
  • вул. Гайдамацька, 59-71;
  • вул. Пілотів, 1-20;
  • вул. Гайдамацька, 46-73, 83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Перемоги, 1, 9/1; 13;
  • вул. Ігоря Сердюка, 1, 2;
  • вул. Автозаводська, 11-32;
  • туп. Автозаводський, 2;
  • вул. Харківська, 10-30;
  • вул. Вадима Кришталя, 24Б, 69А-95А;
  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • пров. Ємельяненка, 3;
  • вул. Михайла Калачевського, 3-10;
  • вул. Олександра Чайки, 1, 29;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • вул. Миру, 11, 13;
  • вул. Олексія Древаля, 24-40/7;
  • пров. Амвросія Ковальова, 3-8, 17;
  • туп. Затишний, 12, 17;
  • вул. Сержанта Трушакова, 16-61.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29 33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • просп. Полтавський, 277-281;
  • вул. Горліс Горського, 3-10.
  • вул. Київська, 64-80, 121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Потоки.
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Автор: Віктор Крук
Теги: відключення світла відключення електроенергії планові відключення Полтаваобленерго
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