Де у понеділок в Кременчуці планово вимикатимуть світло
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Енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж та ремонтні роботи
У понеділок, 4 серпня, в Кременчуці у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 17.00:
- пров. Ефірний, 1-26;
- вул. Керченська, 1-43;
- вул. Козацька, 140, 142;
- вул. Керченська, 5В.
З 5.00 до 18.00:
- вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12;
- вул. Республіканська, 23-94;
- вул. Христини Алчевської, 5-11.
З 5.30 до 18.00:
- 2-й туп. Володимира Вернадського, 2-7;
- вул. Володимира Вернадського, 47, 45;
- пров. Володимира Вернадського, 21/1;
- вул. Лікаря Бончука, 27-33;
- вул. Правобережна, 21-35;
- вул. Сонячна, 1-21;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 82;
- вул. Республіканська, 87;
- вул. Лікаря Бончука, 18-24/36А;
- вул. Правобережна, 17, 40А.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Олексія Древаля, 39-78;
- вул. Автозаводська, 3-12;
- туп. Автозаводський, 6;
- туп. Канівський, 3-19;
- вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А;
- вул. Нечуя Левицького, 3-12;
- пров. Олекси Гірника, 1-8;
- вул. Олексія Древаля, 71-94;
- пров. Петрівський, 3-18;
- туп. Петрівський, 3, 7, 9;
- пр-д Сонячний, 1;
- вул. Харківська, 3-10;
- пров. Олекси Гірника, 10;
- пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр-д 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Експресівська, 1-27А;
- вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
- просп. Полтавський, 87-157;
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
- вул. Марка Вовчка, 2-28;
- просп. Полтавський, 221-241;
- вул. Ананія Размислова, 3-34А;
- туп. 2-й Перекопський, 21;
- пров. Озерний, 2/23-10;
- пров. Перекопський, 9А;
- вул. Садківська, 46;
- пров. Садківський, 36, 38;
- вул. Андрія Гончарова, 39-131;
- пр-д Заводський, 7-18;
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
- вул. Гайдамацька, 59-71;
- вул. Пілотів, 1-20;
- вул. Гайдамацька, 46-73, 83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Перемоги, 1, 9/1; 13;
- вул. Ігоря Сердюка, 1, 2;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- туп. Автозаводський, 2;
- вул. Харківська, 10-30;
- вул. Вадима Кришталя, 24Б, 69А-95А;
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- пров. Ємельяненка, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3-10;
- вул. Олександра Чайки, 1, 29;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Миру, 11, 13;
- вул. Олексія Древаля, 24-40/7;
- пров. Амвросія Ковальова, 3-8, 17;
- туп. Затишний, 12, 17;
- вул. Сержанта Трушакова, 16-61.
З 8.00 до 20.00:
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29 33;
- вул. Перекопська, 40;
- просп. Полтавський, 277-281;
- вул. Горліс Горського, 3-10.
- вул. Київська, 64-80, 121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Потоки.
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