Де у понеділок в Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж та ремонтні роботи

У понеділок, 4 серпня, в Кременчуці у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 5.00 до 17.00: пров. Ефірний, 1-26;

вул. Керченська, 1-43;

вул. Козацька, 140, 142;

вул. Керченська, 5В. З 5.00 до 18.00: вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12;

вул. Республіканська, 23-94;

вул. Христини Алчевської, 5-11. З 5.30 до 18.00: 2-й туп. Володимира Вернадського, 2-7;

вул. Володимира Вернадського, 47, 45;

пров. Володимира Вернадського, 21/1;

вул. Лікаря Бончука, 27-33;

вул. Правобережна, 21-35;

вул. Сонячна, 1-21;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 82;

вул. Республіканська, 87;

вул. Лікаря Бончука, 18-24/36А;

вул. Правобережна, 17, 40А. З 8.00 до 17.00: вул. Олексія Древаля, 39-78;

вул. Автозаводська, 3-12;

туп. Автозаводський, 6;

туп. Канівський, 3-19;

вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А;

вул. Нечуя Левицького, 3-12;

пров. Олекси Гірника, 1-8;

вул. Олексія Древаля, 71-94;

пров. Петрівський, 3-18;

туп. Петрівський, 3, 7, 9;

пр-д Сонячний, 1;

вул. Харківська, 3-10;

пров. Олекси Гірника, 10;

пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр-д 2-й Ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1А-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

вул. Експресівська, 1-27А;

вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;

просп. Полтавський, 87-157;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

вул. Марка Вовчка, 2-28;

просп. Полтавський, 221-241;

вул. Ананія Размислова, 3-34А;

туп. 2-й Перекопський, 21;

пров. Озерний, 2/23-10;

пров. Перекопський, 9А;

вул. Садківська, 46;

пров. Садківський, 36, 38;

вул. Андрія Гончарова, 39-131;

пр-д Заводський, 7-18;

вул. Соломії Крушельницької, 151-189;

вул. Гайдамацька, 59-71;

вул. Пілотів, 1-20;

вул. Гайдамацька, 46-73, 83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Перемоги, 1, 9/1; 13;

вул. Ігоря Сердюка, 1, 2;

вул. Автозаводська, 11-32;

туп. Автозаводський, 2;

вул. Харківська, 10-30;

вул. Вадима Кришталя, 24Б, 69А-95А;

вул. Василя Симоненка, 90-112;

пров. Ємельяненка, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3-10;

вул. Олександра Чайки, 1, 29;

просп. Полтавський, 142-174;

вул. Миру, 11, 13;

вул. Олексія Древаля, 24-40/7;

пров. Амвросія Ковальова, 3-8, 17;

туп. Затишний, 12, 17;

вул. Сержанта Трушакова, 16-61. З 8.00 до 20.00: пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29 33;

вул. Перекопська, 40;

просп. Полтавський, 277-281;

вул. Горліс Горського, 3-10.

вул. Київська, 64-80, 121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

с. Потоки.

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