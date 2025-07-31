Центральний ринок затоплює під час злив: у мерії розповіли, чому зараз не розв’язують проблему

Під час виконкому міський голова розповів про причини, чому у тому районі накопичується вода після дощів
Під час злив біля ринку «Центральний», на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала і Тараса Шевченка, постійно накопичується вода. Для розв’язання цієї проблеми, там необхідно перекласти зливову каналізацію «від Центрального ринку до фактично станції перекачки, що розташована на перехресті вулиць Перемоги і Університетської». Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 31 липня.
Він додав, що це проєкт, «який дуже дорого коштує, і ми його поки не можемо дозволити».
Нагадаємо, 30 липня Кременчук накрила злива. Центр міста традиційно «поплив».
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