На Полтавщині прогнозують грози

Вночі 31 липня у Полтавській області синоптики прогнозують грози. Про це повідомляють у Полтавському обласному гідрометцентрі.

Оголошено 1 рівень небезпечності — жовтий.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, 30 липня Кременчук накрила злива.