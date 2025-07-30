У Кременчуці зроблять облікові та науково-проєктні документи на виявлені кургани

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Цього місяця у суді Кременчуцька окружна прокуратура вимагала визнати протиправною бездіяльність виконкому, який не виготовив облікову документацію на щойно виявлену пам’ятку та не подав пропозицію про її внесення до Держреєстру нерухомих пам’яток

Кременчуцьке управління культури і туризму замовило виготовлення облікової та науково-проектної документації на щойно виявлені об'єкти археології. Вартість робіт — 93 тис. 683 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Це стосується групи курганів, які знайшли у громаді:

на присадибних ділянках будинків № 134-140 на вул. Петровського, у центральній частині кол. х. Терещенки

район Нафтопереробного заводу — Молодіжний район

район Нафтопереробного заводу, за 1,5 км на північний захід від с. П’ятихатки, у межах огорожі підприємства

Молодіжний мікрорайон, за 0,25 км на південний захід від вул. Молодіжна, край північно-західного кута 297-го кварталу, поряд з 2-м (старим) Червонознам’янським кладовищем

Документацію виготовлятиме комунальний заклад «Центр охорони та досліджень пам’яток археології» Полтавської обласної ради. Це мають зробити до кінця цього року.

Додамо, що у липні на одній з сесії міської ради депутати погодили зміни до Програми з охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища Кременчуцької міської територіальної громади на 2022–2026 роки. Це пов’язано з фінансуванням на виготовлення облікової документації на щойно виявлені об’єкти археології, які включено до Переліку, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної військової адміністрації від 23.02.2022 № 76.

Цього місяця у суді Кременчуцька окружна прокуратура позивалась проти виконавчого комітету, але суд повернув позов на доопрацювання через помилку в оплаті судового збору. У позові прокуратура вимагала визнати протиправною бездіяльність виконкому, який не виготовив облікову документацію на щойно виявлену пам’ятку та не подав пропозицію про її внесення до Держреєстру нерухомих пам’яток.

Нагадаємо, у червні на Полтавщині житель Ланнівської громади повернув у власність держави три земельні ділянки історико‑культурного призначення, на яких розташовані стародавні кургани вартістю майже 152 млн грн.