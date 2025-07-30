Американська реперка поглузувала з військового із Кременчуччини, який втратив у полоні 40 кг ваги

Американська реперка Азілія Бенкс висміяла в соцмережі українського військового Олександра Кірієнка з Кременчуччини, який провів майже 3 роки в російському полоні. Бенкс вже не вперше відкрито підтримує Росію та ображає українців
Американська реперка Азілія Бенкс опублікувала глузливий допис із фото українського військового Олександра Кірієнка, який провів у російському полоні майже 3 роки. Приводом для насмішки стало те, що захисник втратив багато ваги. Пост розміщений в акаунті реперки у соцмережі Х.
26 липня Бенкс зробила репост допису зі світлинами бійця 36 бригади морської піхоти з Кременчуччини Олександра Кірієнка. У ньому порівнюється, який вигляд мав військовий до російського полону і після нього.
Пост зібрав багато обурливих коментарів, однак на жоден із них Бенкс не відповіла.
Олександр Кірієнко став на захист Батьківщини ще у 2014 році. Як чоловік розповідав в інтерв’ю «Суспільному», повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі.
У полон захисник потрапив 12 квітня 2022 року, коли разом із побратимами вийшов із заводу Ілліча. Олександр пережив катування й знущання з боку російських військових, внаслідок чого втратив 40 кілограмів.
Його утримували у колонії № 10 в Мордовії. Вона, зокрема, стала відомою через нещодавнє розслідування про «Доктора Зло» — так назвали російського лікаря Іллю Сорокіна, який відмовляв полоненим у наданні необхідної медичної допомоги та бив їх струмом.
Додому Олександр Кірієнко повернувся в рамках обміну 5 лютого 2025 року.
37-річна реперка Азілія Бенкс родом з Нью-Йорка. Вона неодноразово висловлювалася на підтримку Росії.
Так, у 2022 році реперка в історіях Instagram назвала Володимира Путіна своїм «улюбленим суперлиходієм усіх часів». Також вона зазначила, що Україні «варто просто возз’єднатися з СРСР» та звинуватила у війні США.
А в червні 2025 року Бенкс заявила, що «зображати Росію як бездумну націю, сповнену гніву, є зневажливим і нерозумним». Тоді ж вона вчергове написала, що причиною війни є нібито втручання США, НАТО та ЄС у справи України. І додала, що їй «шкода обидві країни».
Також реперка неодноразово потрапляла у скандали через расистські й гомофобні висловлювання.
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