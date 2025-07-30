Американська реперка поглузувала з військового із Кременчуччини, який втратив у полоні 40 кг ваги

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 174

Американська реперка Азілія Бенкс висміяла в соцмережі українського військового Олександра Кірієнка з Кременчуччини, який провів майже 3 роки в російському полоні. Бенкс вже не вперше відкрито підтримує Росію та ображає українців

Американська реперка Азілія Бенкс опублікувала глузливий допис із фото українського військового Олександра Кірієнка, який провів у російському полоні майже 3 роки. Приводом для насмішки стало те, що захисник втратив багато ваги. Пост розміщений в акаунті реперки у соцмережі Х.

26 липня Бенкс зробила репост допису зі світлинами бійця 36 бригади морської піхоти з Кременчуччини Олександра Кірієнка. У ньому порівнюється, який вигляд мав військовий до російського полону і після нього.

«Ну, щось мало зупинити його товсту д**у від їжі», — написала реперка.

Пост зібрав багато обурливих коментарів, однак на жоден із них Бенкс не відповіла.

«Це сміттєвий акаунт. Понад 200 тисяч підписників, але дуже мало лайків під більшістю постів або коментарів. Настільки голодний до уваги, що готовий завдавати болю та страждань іншим людям, аби тільки тебе помітили», — написав користувач з ніком @WillowMantis.

Олександр Кірієнко став на захист Батьківщини ще у 2014 році. Як чоловік розповідав в інтерв’ю «Суспільному», повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі.

У полон захисник потрапив 12 квітня 2022 року, коли разом із побратимами вийшов із заводу Ілліча. Олександр пережив катування й знущання з боку російських військових, внаслідок чого втратив 40 кілограмів.

Його утримували у колонії № 10 в Мордовії. Вона, зокрема, стала відомою через нещодавнє розслідування про «Доктора Зло» — так назвали російського лікаря Іллю Сорокіна, який відмовляв полоненим у наданні необхідної медичної допомоги та бив їх струмом.

Додому Олександр Кірієнко повернувся в рамках обміну 5 лютого 2025 року.

37-річна реперка Азілія Бенкс родом з Нью-Йорка. Вона неодноразово висловлювалася на підтримку Росії.

Так, у 2022 році реперка в історіях Instagram назвала Володимира Путіна своїм «улюбленим суперлиходієм усіх часів». Також вона зазначила, що Україні «варто просто возз’єднатися з СРСР» та звинуватила у війні США.

А в червні 2025 року Бенкс заявила, що «зображати Росію як бездумну націю, сповнену гніву, є зневажливим і нерозумним». Тоді ж вона вчергове написала, що причиною війни є нібито втручання США, НАТО та ЄС у справи України. І додала, що їй «шкода обидві країни».

«Очевидно, що росіяни є дуже могутнім народом, якщо вони змогли завоювати всю цю територію, включаючи країни, що раніше входили до складу СРСР», — написала Бенкс в X.

Також реперка неодноразово потрапляла у скандали через расистські й гомофобні висловлювання.