Після спеки у понад +30° на Полтавщину йдуть дощі та грози

Початок тижня на Полтавщині розпочався спекотно — 29 липня температура повітря підніметься до 30-35°. Про це повідомляють синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.
Але вже у середу, 30 липня, через атмосферний фронт із заходу погода зміниться. Пройдуть короткочасні дощі з грозами, можливі шквали до 15-20 м/с. Температура повітря поступово знизиться на 4-6°.
Прогноз погоди на найближчі дні:
Нагадаємо, у Полтавській області фіксували тривалу відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи. На кінець ІІ декади липня середньодобова температура повітря сягала +27…+28°C, а максимальна — до +37°C. У першій половині періоду пройшли лише слабкі дощі, які не змогли покращити ситуацію.
Відсутність вологи негативно впливає на ріст і розвиток сільськогосподарських культур, розповіли в обласному гідрометцентрі.
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