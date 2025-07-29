Після спеки у понад +30° на Полтавщину йдуть дощі та грози

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 109

Початок тижня на Полтавщині розпочався спекотно — 29 липня температура повітря підніметься до 30-35°. Про це повідомляють синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.

Але вже у середу, 30 липня, через атмосферний фронт із заходу погода зміниться. Пройдуть короткочасні дощі з грозами, можливі шквали до 15-20 м/с. Температура повітря поступово знизиться на 4-6°.

Прогноз погоди на найближчі дні:

29 липня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 30-35°.

30 липня — вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі та грози. Вдень можливі шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 28-33°.

31 липня — вночі дощі по всій області, вдень — місцями. Місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 25-30°.

1-2 серпня — місцями короткочасні дощі. Температура вночі 16-21°, вдень 25-30°.

Нагадаємо, у Полтавській області фіксували тривалу відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи. На кінець ІІ декади липня середньодобова температура повітря сягала +27…+28°C, а максимальна — до +37°C. У першій половині періоду пройшли лише слабкі дощі, які не змогли покращити ситуацію.

Відсутність вологи негативно впливає на ріст і розвиток сільськогосподарських культур, розповіли в обласному гідрометцентрі.