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Росія може використати протести щодо НАБУ та СП проти України — ГУР

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 93

За оцінками ГУР, РФ намагається дискредитувати Україну на міжнародному рівні, аби послабити західну підтримку збройної боротьби

Спецслужби РФ вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані з ухваленням закону № 12414 протести для підриву обороноздатності держави. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 23 липня.

За оцінками ГУР, РФ намагається дискредитувати Україну на міжнародному рівні, аби послабити західну підтримку збройної боротьби. У розвідці наголосили, що з боку Росії можливі провокації «для підняття градуса протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства».

Нагадаємо, 23 липня у Кременчуці організували мирний протест проти закону № 12414, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Законопроєкт народні депутати підтримали 22 липня, він вже набув чинності. Що про це думають жителі Кременчук — читайте ТУТ.

Що передувало 

Приводом до акції стало голосування 22 липня у Верховній Раді: 263 депутати підтримали законопроєкт № 12414, який змінює процедуру досудового розслідування кримінальних проваджень у період воєнного стану. Втім резонансним він став через правки щодо САП і НАБУ.

Через ці правки законопроєкт передбачає, що:

  • Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
  • має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
  • може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
  • сам вирішує спори про підслідність;
  • самостійно підписує підозри топпосадовцям;
  • керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

У спільній заяві НАБУ і САП зазначено, що через ухвалення цього законопроєкт фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури». 

— Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована, — йдеться у повідомленні НАБУ.

Вже 23 липня на тлі протестів, що почали організовувати у різних містах України, президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку» без «жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку» зі збереженням норм для незалежності антикорупційних інституцій.

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Автор: Телеграф
Теги: протест НАБУ САП ГУР
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