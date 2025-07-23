Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Юрієм Шустовим

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 261

Загинув захисник торік у жовтні

Завтра, 24 липня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Юрія Шустова. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення. Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 3, відданий захисник Батьківщини — загинув 29 жовтня 2024 року. Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться у четвер, 24 липня: 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Шустова.

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