Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Юрієм Шустовим

Завтра, 24 липня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Юрія Шустова. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 3, відданий захисник Батьківщини — загинув 29 жовтня 2024 року.
Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться у четвер, 24 липня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Шустова.
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