«Світ навколо мене»: у галереї відкривається виставка робіт Тетяни Берези

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У четвер, 24 липня у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається виставка робіт Тетяни Берези.

На виставці мисткиня представить графічні робіти, якими вона передає свої враження від світу, який оточує. На картинах зображені садові квіти, що додають експозиції затишку та гармонії.

Відкриття виставки відбудеться о 14.00 за адресою: Кременчук, вул.Коцюбинського, 4. Вхід вільний. Виставка триватиме до 17 серпня.



