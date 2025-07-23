«Тролейбус єднає береги»: в галереї відкривається філателістична виставка (афіша)

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 57

Кременчуцька міська художня галерея запрошує на відкриття виставки з колекції Олександра Калініченка, яка присвячена п’ятій річниці запуску тролейбусного руху на правий берег Крюківським мостом через ріку Дніпро.

На виставці будуть представлені конверти, марки, тролейбусні квитки та багато іншого цікавого, що розповідає цікаву історію розвитку тролейбусного руху у Кременчуці.

Відкриття виставки заплановано на 24 липня о 14.00.

Виставка діятиме за адресою: вул. Коцюбинського, 4

Вхід вільний.

Виставка працюватиме до 17 серпня.



