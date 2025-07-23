Історія — штука непередбачувана. А коли ти її оживляєш на вулицях міста — будьте певні, що вона знайде спосіб зробити виступ ще яскравішим.
Програма не була завершена, тому її вирішили перезапустити.
Вона відбудеться у четвер, 24 липня о 17.00.
Старт від Кременчуцької міської художньої галереї.
Софія Лукаш-Білякова пропонує новий, дослідницький погляд на знайомі вулиці, які оживатимуть у наших розповідях.
Участь безкоштовна.
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