Рестарт: кременчужан кличуть на унікальну екскурсію по місту (афіша)

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 2

Історія — штука непередбачувана. А коли ти її оживляєш на вулицях міста — будьте певні, що вона знайде спосіб зробити виступ ще яскравішим.

— 17 липня ми з Софією Лукаш-Біляковою, випускницею Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка, яка представляла свою роботу на Малій академії наук і досліджує урбаноніми Кременчука, розпочали першу спільну екскурсію — і, здається, вразили не лише гостей, а й природу. Гілка вирішила приєднатися до маршруту буквально. Я — пережила падіння. Усі — пережили легкий шок. — розповідає Надія Купенко, організаторка екскурсій по Кременчуку.

Програма не була завершена, тому її вирішили перезапустити.

Вона відбудеться у четвер, 24 липня о 17.00.

Старт від Кременчуцької міської художньої галереї.

«Маршрут піший, близько двох км, орієнтовна тривалість — дві години. Тематика — арт-богема минулого століття, митці, науковці, культурні діячі Кременчука», — зазначено в анонсі.

Софія Лукаш-Білякова пропонує новий, дослідницький погляд на знайомі вулиці, які оживатимуть у наших розповідях.

Участь безкоштовна.