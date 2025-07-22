Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 23 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Лікаря Бончука, 7–13.
вул. Господарська, 1–38
вул. Д. Кострова, 2/37
вул. І.Багряного, 1/39–21
вул. І.Богуна, 2А–12/1
вул. І.Дзюби, 3–36
вул. К-на Мовчана, 1–26
вул. Л.Орнштейна, 1/7–8
вул. М.Кривоноса, 1А–92
вул. Нижня, 1–28
вул. П.Мирного, 5, 11Б, 15
вул. П.Скоропадського, 2–26
вул. Паризька, 2/32–14/35
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
вул. Хорожієвська, 1–3
вул. Щаслива, 2–40
пров. 1-й Деповський, 3–21
пров. Вагоний, 3–16
пров. Господарський, 3–10А
пров. Динамівський, 2–13
пров. К-я Аскольда, 1А–19А
пров. К-ра Вербицького, 1–16
пров. Малокохнівський, 1–23/3
пров. М.Примаченко, 2–25
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Парковий, ½–27
пров. Південний, 1/29–26
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Фруктовий, 18
пров. Шосейний, 8, 10
туп. 1-й Малокохнівський, 1–9
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20–7
туп. 3-й Малокохнівський, 2, 3, 3А, 4
туп. 4-й Малокохнівський, 1/14–10
туп. М.Сціборського, 7.
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
вул. Чередницька, 30–79.
вул. Барвінкова, 60, 68
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Броніслава Урбанського, 15–34
вул. Бузкова, 1, 35, 42, 53, 56
вул. Весняна, 3–19/5
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Володимира Великого, 50
вул. Гайдамацька, 21–44
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Данила Галицького, 46, 60, 95
вул. Деповська, 1–57
вул. Дербукова, 1–26
вул. Запорізька, 7–12
вул. Залізнична, 21–81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Зарічна, 1/9–78/279
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Івана Котляревського, 19/13
вул. Івана Приходька, 28/1–66/20
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Кагамлицька, 1/18–66
вул. Кооперативна, 109
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–104/19, 106
вул. Лікаря Бончука, 28–30
вул. Ліщинова, 4–8, 27, 29
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Михайла Грушевського, 2–11
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Павла Чубинського, 16/58
вул. Перекопська, 40
вул. Підводника Коваленка, 1, 4
вул. Подовжня, 3–17
вул. Правобережна, 38А, 45А–55/1
вул. Приозерна, 3–7
вул. Редутна, 8, 27–48А
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Рокитнянська, 2Е–38
вул. Садова, 4–16
вул. Сержанта Мельничука, 78–195
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
вул. Соборна, 32/29
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
вул. Чорноморська, 15/10–66
вул. Чумацький Шлях, 1А, 3
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
вул. Юрія Липи, 41–68/39
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 10
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Динамівський, 11А
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Космонавтів, 1–9
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
пров. Олексія Бутовського, 4–51
пров. Парковий, 8А–25
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
пров. Північний, 1А–26
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–27
пров. Сергія Петренка, 20–33
пров. Сивашський, 2В–30/4
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
пров. Сумський, 3–12
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Тополевий, 2А–12А
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Чорноморський, 4–17
пров. Щемилівський, 19
пров. Ювілейний, 3–23
пр. Весняний, 7–12
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
просп. Лесі Українки, 41, 45, 47
пр-д Степана Васильченка, 3–16
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30.
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16.
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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