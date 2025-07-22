У приміщенні Кременчуцької міськради відбудуться громадські слухання із забудови в районі зупинки «Розвилка» на Раківці

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3 метою врахування громадських інтересів управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради повідомляє про проведення громадських слухань документа державного планування «Внесення змін до детального плану території по вул. Республіканській, в районі зупинки громадського транспорту «Розвилка» в напрямку з центра міста, в м. Кременчуці». Інформація про проведення громадських слухань оприлюднена на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

Громадські слухання відбудуться 29 липня 2025 року о 14.00 в приміщенні Кременчуцької міської ради: площа Перемоги, 2.

У повідомлені зазначено, що під час реєстрації учасників громадських слухань та пропозицій (зауважень) громадськості організатором проведення громадських слухань забезпечується ідентифікація фізичних осіб, представників юридичних осіб. Тобто, з собою потрібно мати документи, що посвідчують особу.