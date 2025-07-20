Тільцям варто наважитися на ризикові зміни в особистому житті, а на Раків очікують нові корисні знайомства: гороскоп на 21-27 липня

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 280

Овен (21.03-20.04)

Сприятливий тиждень для комерцiйних операцiй i ризикованих пiдприємств. Все сприятиме зростанню популярностi i авторитету Овнiв. Їхня думка не залишиться без уваги того, хто хоче її дiзнатися. Сприятливий тиждень для зустрiчей з коханою людиною, романтичних знайомств. Успiх посмiхається Овнам творчих професiй, учням i викладачам, домогосподаркам. Можливо, що бюджет поволi, але вiрно полiпшуватиметься. Зiрки пропонують Овнам саме зараз починати налагодження дiлових вiдносин. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 24.

Тілець (21.04-21.05)

Турботи всього тижня будуть пов`язанi з рiшучими дiями Тiльцiв в особистому життi. Правда, цi дiї не дуже схвалять їхнi близькi, у вiдносинах з якими, можливо, назрiває конфлiктна ситуацiя. У сферi iнтимних вiдносин вiрогiдна нестабiльнiсть. Втома i розчарування вiрогiднi так само, як i радiсть вiд спiлкування. Тiльцi можуть то вiдчувати пiдйом i прагнути утiлити свої плани в життя, то страждати вiд дефiциту енергiї. У останньому випадку їх переслiдуватиме апатiя, iнертнiсть, нудьга. Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 23.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень сприятливий для занять спортом i будь-якою фiзичною роботою. Заступництво Венери принесе Близнюкам користь, але може з`явитися бажання пiти за своїми пристрастями, що стане джерелом багатьох неприємностей. Подiї цього тижня можуть бути пов`язанi з обманом, хворобою i образою. Ймовiрно, що Близнюкам-жiнкам цiлий тиждень доведеться розриватися мiж обов`язками перед сiм`єю i своїми особистими iнтересами. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 27.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень стане плiдним для оновлення, коли Раки зможуть сконцентрувати свою енергiю i знайти їй правильний вихiд. Ймовiрне приємне спiлкування. Багато хто одержить пiдтвердження любовi та вiдданостi близьких людей. Сприятливий тиждень, який дозволить Ракам проявити свої здiбностi в найрiзноманiтнiших областях. Посиляться iнтуїцiя i дар передбачення, активiзується громадська дiяльнiсть. Багатьом вдасться зав`язати кориснi зв`язки i знайомства. Можливi сприятливi умови для пiдвищення професiйного i культурного рiвня. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 25.

Лев (23.07-23.08)

Складний тиждень. Можливi обмани, втрати, зваблення, неприємнi ситуацiї. Службовi справи, вiдповiдальнi зустрiчi або оформлення важливих документiв можуть привести до помилок або фiнансових втрат. Не виключенi невеликi фiнансовi втрати або сiмейний клопiт. Вiрогiднi зiткнення зi стороннiми людьми, представниками органiв влади, керiвниками вищих iнстанцiй. Чоловiкам старшого вiку не рекомендуються активнi фiзичнi навантаження i галасливi гуляння. Емоцiї битимуть через край. Необдумана обiцянка може ускладнити особисте життя, вiзити i поїздки не принесуть видимих позитивних результатiв. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 27.

Діва (24.08-23.09)

Критичний тиждень. Можливi душевна неврiвноваженiсть, песимiзм, що може стати основою для виникнення захворювання або його ускладнення. Це має бути пасивний i споглядальний тиждень. У особистому життi належить знайти компромiс мiж тим, що хочеться, i тим, що необхiдно зробити. Сприятливi планування вiдпочинку, звiльнення вiд дрiбного господарського клопоту. Сприятливi днi: 22, 26; несприятливi: 24.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень вiдмiчений спокусами, iлюзiями i обманами. Вiрогiднi сварки з домашнiми, розбiжностi з друзями. На порозi вашого будинку може опинитися несподiваний гiсть. Активний, творчий тиждень. Роздробленiсть iнтересiв, бажання мати скрiзь блискавичний успiх можуть вiдкинути багатьох дiлових людей на початковi позицiї. Не йдiть на поводi у своїх iлюзiй, оскiльки це може призвести до конфлiктiв i погiршення самопочуття. Особливо уразливе здоров`я у чоловiкiв. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 24.

Скорпіон (24.10-22.11)

Несприятливий тиждень для дiлових контактiв. У бiльшостi Скорпiонiв можуть виникнути непорозумiння з колегами i начальством через фiнансовi проблеми. Не дивлячись на загальне незадоволення, декому вдасться просунути справу вперед. Цей тиждень може стати складним i вiдповiдальним для бiльшостi Скорпiонiв. Найбiльшу кiлькiсть проблем їм доведеться вирiшити в першу половину тижня. У особистому життi можливе взаємне охолодження партнерiв або подружжя. Сприятливi днi: 22, 23; несприятливi: 25.

Стрілець (23.11-21.12)

Критичний тиждень. У особистому життi вiрогiднi конфлiктнi ситуацiї або незадоволення iснуючими вiдносинами. Емоцiйний спалах може призвести до агресiї у вiдповiдь — будь-яка суперечка розростеться до великого скандалу, розриву вiдносин. Легковажне вiдношення до свого здоров`я i напружена робота можуть стати причиною нервового зриву або захворювання. У сферi професiйної дiяльностi можливi фiнансовi втрати. Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 26.

Козеріг (22.12-20.01)

Справи зажадають вiд багатьох Козерогiв максимальної концентрацiї, дисциплiни i органiзованостi. Ймовiрно, помилки в розрахунках та iлюзiї можуть спричинити за собою несподiванi витрати або серйознi проблеми. Козерогам доведеться пнутися зi шкiри, щоб довести, що вони не гiршi за iнших. Козероги-жiнки можуть розраховувати на успiх. Де б вони не з`явилися, їм будуть радi. Тиждень принесе масу задоволень i приємних сюрпризiв. Далеко вiд дому вiдкриються новi перспективи — поспiшайте скористатися цiєю можливiстю. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 22.

Водолій (21.01-19.02)

Тиждень сприятливий для нових починань. Проте зайва активнiсть може зашкодити справi, викликати заздрiсть i протидiю. Виховання дiтей зажадає вiд Водолiїв дотримання мiри в суворостi i заохоченнi. Вiрогiдний успiх в багатьох сферах життя Водолiїв. Все, за що б вони не узялися, може увiнчатися успiхом. Партнери i покровителi Водолiїв будуть ними пишатися, адже так приємно усвiдомлювати, що поряд живе талановита людина. Можливо, Водолiям доведеться прийняти гостей. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 21.

Риби (20.02-20.03)

Цей тиждень пов`язаний з багатьма дрiбними неприємностями. Невпевненiсть в собi зашкодить ухвалити важливi рiшення. Тиждень насичений суперечностями. У першiй половинi тижня Риби можуть опинитися в невигiдному становищi. Деяка невпевненiсть в собi i неуважнiсть перешкоджатимуть налагодженню контактiв. У другiй половинi тижня ваша чарiвнiсть повинна значно зрости. Ви можете бути коханi i поважанi всiма, хто вас оточує. Сприятливi днi: 23, 27; несприятливi: 24.