«Друже, ця книга тримає мою менталочку»: у бібліотеці відбулася зустріч із письменником Олегом Гаврішем

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Захід пройшов у форматі живого спілкування автора з відвідувачами, звучали уривки з казок, містична музика та заклинання, створені спеціально у супровід до творів

У суботу, 19 липня, у стінах Кременчуцької міської бібліотеки відбулася зустріч із Олегом Гаврішем — українським письменником, журналістом, діючим військовослужбовцем Добровольчої української армії, автором книги «Казки баби Гавришихи», лауреатом державної премії імені М. В. Гоголя 2021 року.

На події зібралося чимало зацікавлених містян — слухали уривки з книги, ставили запитання, купували збірки та з радістю отримували автограф від самого автора. Письменник поділився історією створення книги, розповів про творчі плани та зв’язок із читачами.

У «Казках баби Гавришихи» тісно переплітаються українські міфи, містика, народна мудрість і особисті спогади автора про свою бабусю, яка розповідала страшні оповідки у примарному мерехтінні свічок або гасової лампи.

— Іноді нас одночасно вісім онуків залишали у баби Гавришихи в гостях на канікулах і, щоб ми не рознесли хату і село, бабуся лякала нас страшними сільськими казками про відьом, мерців, чаклунів. Казала не виходити на вулицю, бо мрець ходить коло хати. Перша казка «Відьма» ґрунтується на історіях моєї бабуні. Вона розповідала, як відьма в селі перетворювалась на кішку чорну, на собаку, на свиню…

Гавриш Надія, бабуся автора жила в селі на Донеччині. Але рід Гавришів походить із Полтавської області, імовірно з села Гавришівка. Це була заможна родина, у якої примусово забрали майно в період радянської колективізації. Вони були змушені переїхати на Донеччину. Мешкали в селі Некремінне за 20 км від Слов’янська. Там і досі пам’ятають Гавришів.

Мені засвербіло, я не міг її не писати

— Почав писати книжку я в 2014 році. Я не є професійним письменником, моя перша вища освіта — технічна, за другою освітою — юрист. Але в 2014 році мені засвербіло, я не міг її не писати. Як нам підказали знаючі люди, саме тоді прокинулась прадавня могутня сила України, і я піддався її поклику. У Бога немає інших рук окрім наших. Я вірю, що є сили, явища, які науковці не можуть пояснити або те, що людині взагалі не дано осягнути, — ділиться Олег Гавріш.

Книга, спочатку орієнтована на дорослу аудиторію, знайшла відгук у серцях читачів різного віку. Вона цікава і дітям, і літнім людям. Кожен знаходить у казках щось своє: тепло рідної домівки, згадку про бабусині історії, глибоку життєву мудрість.

— В нас навіть брали книжку читати дитинці, яка ще не народилася. А якось проходив 90-річний чоловік, питав, коли вже буде третя частина, щоб він встиг прочитати. Єдине обмеження дали психологи: дітям від 6 років. Тому ми сьогодні кажемо, що віковий ценз книжки від шести до ста шести років.

«Казки баби Гавришихи» вийшли за межі України: книгу перекладено німецькою мовою, готується англійський переклад. Видано другу збірку, пишеться третя. Книга дає зрозуміти історію українського народу, фольклор, побут, традиції, українське коріння.

— Буде третя частина, бо читачі наполягають. І буде ще збірка оповідань. Я служу в Добровільчій українській армії на логістиці і координації, буду збирати містичні історії, які трапляються на фронті.

«Друже, книжечка тримає мою менталочку»

Сміливо можна стверджувати, що казки лікують зранені душі читачів Олега Гавріша. Їх використовують для заспокоєння при панічних атаках.

— Хлопці-побратими дуже люблять цю книжку і іноді відправляють фото з окопів з книжкою і дослівно: «Друже, книжечка тримає мою менталочку». Тобто вона працює. «Казки баби Гавришихи» читали в бомбосховищах Маріуполя, вони заспокоювали людей. Дівчина 15 років, поспіхом збирала валізу для евакуації з Мелітополя і поклала туди найцінніше для себе: джинси, футболку, кросівки і книжку. Для мене дуже важливий саме цей зворотній зв’язок з читачем, бо книжечка — це як дитинка.

У 2023 кіностудія, яка працює над фільмом по книзі отримала грант від корпорації Netflix на розробку сценарію. Тож, сподіваємось, що незабаром ми побачимо бабу Гавришиху з її містичними історіями не лише на сторінках книги, а і на великому екрані.



