Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Інтерв'ю

Цифрова душа мистецтва: кременчуцька графічна художниця Софія Пінчук розповіла про красу в пікселях

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 177

 

Ми поспілкувалися з молодою ілюстраторкою про мистецтво майбутнього: стилус замість пензля та натхнення, яке народжується в пікселях

Софія Пінчук народилася в Кременчуці. З раннього дитинства мріяла бути художницею, тож свої перші кроки зробила ще у дитячому віці. 

— Маленькою я намалювала свій перший натюрморт. Мені бабуся ще гроші за нього дала. Я вирішила, що можна так класно заробляти на життя тим, що подобається.

Закінчила Кременчуцьку дитячу художню школу. Згодом здобула освіту в Полтавському національному університеті ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Вчитель образотворчого мистецтва».

— На другому курсі я зайнялась графічною діяльністю, цифровою графікою та ілюстрацією, як основним напрямком творчості…


 

Після навчання Софія почала активно працювати як ілюстратор дитячих книг в Тернопільському видавництві,  неодноразово представляла свої роботи в Кременчуцькій художній галереї.

— Після виставки до мене звернулася поетеса Ірина Чередник із пропозицією проілюструвати збірку віршів. Виконала я її в звичайній графіці: туш, перо, чорні ручки, олівці. Це було побажання авторки.

 

Одна з найзнаковіших робіт Софії — картина «Парад вишиванок», створена у 2020 році. На перший погляд, звичайний святковий хід, але варто придивитися  і погляд зупиняється на одній з фігур: серед учасників — темношкіра жінка у вишиванці. Мисткиня художньо формулює важливу думку: українська ідентичність не про зовнішність чи походження, а про спільні цінності, повагу й рівність.  У сучасній Україні немає «своїх» і «чужих» — є рівні, вільні, гідні люди. Через образи, створені на цифровому полотні, вона транслює меседж, який нині як ніколи актуальний. 

— В Україні всі рівні незалежно від віку, статі та кольору шкіри. Всі ми — українці.

Ця картина — цінний подарунок Кременчуцькій художній галереї від молодої художниці.

 

З початком повномасштабної війни творчість Софії, як і життя мільйонів українців, зазнала змін. Сталася криза — не через брак ідей, а через надлишок болю, страху й тривоги. 

Та згодом ці почуття прорвалися на цифрове полотно у вигляді символічної картини.

— Я її намалювала за кілька днів, в рекордно короткий час, дуже швидко.

Маленька дівчинка злітає вгору на гойдалці, її обличчя осяяне щирою дитячою усмішкою, але з очей течуть сльози. Небо розривають ракети та російські винищувачі. Цей контраст між дитячою безтурботністю і  війною —  болісне відображення української реальності. Майстерно передані почуття  тривоги, розпачу і, водночас, надії. Бо дитина символізує життя, яке триває попри вибухи.

 

Коли у листопаді 2022 року Херсон було звільнено, художниця не змогла стримати радості і створила роботу, сповнену щастя, світла, внутрішнього тріумфу. Ця картина — емоційна відповідь на довгоочікувану перемогу, що ожила у лініях і образах. В ній полегшення, гордість, сльози щастя. 

— Радість. Ми тоді всі раділи… Я аж плакала, коли бачила, як херсонці зустрічали військових із кавунами. Вже холодно було, але люди зберегли кавуни, хлопцям давали.

Ознайомитися з новими роботами Софії можна в її соціальних мережах.  А ми щиро сподіваємося, що вже незабаром побачимо її графіку на виставках, фестивалях і мистецьких подіях не лише Кременчука, а й далеко за його межами.

5
Автор: Поліна Огняна
Теги: культура мистецтво художниця картини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх