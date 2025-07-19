Храмове свято відзначили священнослужителі та прихожани у храмі Серафима Саровського у Кременчуці

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Сьогодні, 19 липня, у храмі Серафима Саровського Православної церкви України прихожани та священнослужителі відзначили храмове свято. Святкову службу в Храмі очолив Архієпископ Вишгородський, настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, секретар священного синоду та довірена особа митрополита Епіфанія, Агапіт.

У Кременчук на храмове свято Архієпископ Агапіт приїздить не вперше — торік він так само завітав до храму Серафима Саровського, аби привітати прихожан із престольним святом та провести святкове богослужіння.

У вітальній промові Архієпископ Агапіт подякував за запрошення, привітав прихожан з великим храмовим, престольним святом, днем пам’яті Преподобного Серафима Саровського Чудотворця, а також передав вітання від Предстоятеля Української церкви України, блаженнійшого митрополита Епіфанія.

Як і завжди, приміщення храму було наповнене прихожанами — люди долучилися до богослужіння, аби розділити свято із релігійною громадою та отримати благословення від священнослужителів.

У храмі стояла черга із прихожан — усі хотіли преклонитися перед іконою Преподобного Серафима Саровського Чудотворця.

Також священнослужителі провели спільну молитву за військовослужбовців, що боронять Батьківщину, і за мир в Україні. Служба завершилася побажаннями здоров’я усім прихожанам, Перемоги Україні та миру.

Так само у свою чергу прихожани подякували Архієпископу Агапіту. Так зокрема присутні на святі діти прочитали вірші для Агапіта та Архімандрита Феодосія. А від роди підприємця Максима Вікторовича Короля священнослужителям подарували квіти.

Після служби відбулося традиційне таїнство причастя — до нього долучилися більшість прихожан, починаючи з найменших.

Традиційно після священного богослужіння у промові перед прихожанами Архімандрит Агапіт розповів про Преподобного Серифима Саровського, який є покровителем храму.

— Цього святого знаємо ми всі дуже добре, ми його любимо, ми його вшановуємо, тому що для нас він є особливим прикладом у духовному житті. І нам є чого навчитися і в чому наслідувати Преподобного Серафиима Саровського. По сьогоднішній день віруючі люди, з молитвою приступаючи до Преподобного Серафима Саровського, отримують зцілення від своїх фізичних і духовних хвороб, а також у їхньому духовному і земному житті цей преподобний творить різні чудеса.

Настоятель храму Отець Феодосій подякував Агапіту за візит, благословення та спільну молитву, а також звернувся зі щирими словами вдячності до своїх прихожан: назвав їх своєю підтримкою, "ковтком свіжого повітря" і запевнив, що саме вони надихають його на подальші духовні звершення.

Завершилося святкове богослужіння спільним фото усіх священнослужителів та прихожан.