Храмове свято відзначили священнослужителі та прихожани у храмі Серафима Саровського у Кременчуці

Сьогодні, 19 липня, у храмі Серафима Саровського Православної церкви України прихожани та священнослужителі відзначили храмове свято. Святкову службу в Храмі очолив Архієпископ Вишгородський, настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, секретар священного синоду та довірена особа митрополита Епіфанія, Агапіт.
У Кременчук на храмове свято Архієпископ Агапіт приїздить не вперше — торік він так само завітав до храму Серафима Саровського, аби привітати прихожан із престольним святом та провести святкове богослужіння.
У вітальній промові Архієпископ Агапіт подякував за запрошення, привітав прихожан з великим храмовим, престольним святом, днем пам’яті Преподобного Серафима Саровського Чудотворця, а також передав вітання від Предстоятеля Української церкви України, блаженнійшого митрополита Епіфанія.
Як і завжди, приміщення храму було наповнене прихожанами — люди долучилися до богослужіння, аби розділити свято із релігійною громадою та отримати благословення від священнослужителів.
У храмі стояла черга із прихожан — усі хотіли преклонитися перед іконою Преподобного Серафима Саровського Чудотворця.
Також священнослужителі провели спільну молитву за військовослужбовців, що боронять Батьківщину, і за мир в Україні. Служба завершилася побажаннями здоров’я усім прихожанам, Перемоги Україні та миру.
Так само у свою чергу прихожани подякували Архієпископу Агапіту. Так зокрема присутні на святі діти прочитали вірші для Агапіта та Архімандрита Феодосія. А від роди підприємця Максима Вікторовича Короля священнослужителям подарували квіти.
Після служби відбулося традиційне таїнство причастя — до нього долучилися більшість прихожан, починаючи з найменших.
Традиційно після священного богослужіння у промові перед прихожанами Архімандрит Агапіт розповів про Преподобного Серифима Саровського, який є покровителем храму.
Настоятель храму Отець Феодосій подякував Агапіту за візит, благословення та спільну молитву, а також звернувся зі щирими словами вдячності до своїх прихожан: назвав їх своєю підтримкою, "ковтком свіжого повітря" і запевнив, що саме вони надихають його на подальші духовні звершення.
Завершилося святкове богослужіння спільним фото усіх священнослужителів та прихожан.
Зазначимо, що 22 січня 2023 року громада храму Святого Преподобного Серафима Саровського у Кременчуці прийняла рішення про перехід від УПЦ до ПЦУ. А вже за тиждень у цьому храмі відслужили першу недільну літургію у новому статусі.
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