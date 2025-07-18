У Полтавській області прогнозують грозу

Оголошено 1 рівень небезпечності — жовтий
Вночі та вранці 19 липня у Полтавській області очікується гроза. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Оголошено 1 рівень небезпечності — жовтий.
Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.
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