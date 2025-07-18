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У Кременчуці планується будівництво нового ветеранського хабу: що відомо

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 133

 

Фінансувати простір будуть із міського, обласного та державного бюджетів

У Кременчуці планується будівництво нового простору для ветеранів війни — ще одного ветеранського хабу. Про це розповів міський голова Віталій Малецький на засіданні сесії Кременчуцької міськради сьогодні, 18 липня.

За його словами, нині бюджет Кременчука приймає фінансовий трансферт на будівництво цього хабу у розмірі 63 мільйонів гривень.

Попредньо будуватимуть ветеранський хаб у Студентському сквері в рамках президентської програми підтримки ветеранів.

 

Також Малецький розповів, що наразі не вирішено, чи перебуватиме цей хаб на балансі міста: є ймовірність, що після будівництва його можуть передати в управління Мінветеранів. 

Попередньо була думка, що зарплати майбутнім працівникам хабу платитимуть із держбюджету, проте не виключена можливість, що місту доведеться це дофінансовувати. Скільки працівників будуть задіяні у просторі, наразі невідомо. Проте мер наголосив: місто зацікавлене, аби там працювали кременчуківці.

Відомо також, що майбутній хаб буде більш зосереджений на реабілітації військовослужбовців та ветеранів: там працюватимуть лікарі й реабілітологи, для військових організовуватимуть різноманітні заходи, зокрема й спортивні — це буде можливим завдяки розташуванню хабу у парковій зоні.

Планується хаб як регіональний: до нього зможуть звернутися не тільки військовослужбовці Кременчука й району, а й загалом південного регіону області, додав Малецький. Саме тому й залучатимуться кошти із обласного бюджету шляхом співфінансування.

Нагадаємо, раніше місто вже анонсувало відкриття цього простору для ветеранів. Також цього тижня стало відомо, що місто вже розпочало геодезичні й вишукувальні роботи, а також опрацьовує нормативні документи, що регулюють порядок використання коштів субвенції для будівництва ветеранського простору.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ветеранський хаб будівництво
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