У Кременчуці на пам'ятнику змінили дату початку Другої світової війни

На Полтавщині й досі лишаються російсько-комуністичні елементи на пам’ятниках, знаках, меморіалах періоду Другої світової війни
У Кременчуці на меморіалі воїнам Другої світової демонтовано застарілі і встановлено нові дати початку цієї війни. Про зміни повідомив представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олег Пустовгар.
Процеси очищення інформаційного та публічного простору від російської присутності прискорилися після повномасштабного вторгнення Росії.
Довідково:
У ст. 5 закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» зазначено: «у разі якщо пам’ятник, пам’ятний знак містить окремий елемент, що символізує російську імперську політику, такий елемент демонтується (вилучається) з публічного простору)».
На Полтавщині найбільше російсько-комуністичних елементів на пам’ятниках, знаках, меморіалах періоду Другої світової війни.
Тож важливо обстежити, здійснити фотофіксацію щодо наявності/відсутності на меморіалах/пам’ятниках/пам’ятних знаках символіки комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики, а саме:
Важливо подбати про українську візуалізацію пам’ятників та меморіалів, поховань, пов’язаних з подіями Другої світової війни у такий спосіб, щоб вони не слугували поширенню совєтських та російських міфів, а правдиво розповідали складну історію цього періоду. Зокрема, варто візуалізувати законодавчо обумовлену термінологію та загальноприйнятний серед українців символ вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій війні — червоні маки як прояв поваги до тих, хто знищив нацизм.
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