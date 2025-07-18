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У Кременчуці на пам'ятнику змінили дату початку Другої світової війни

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 319

 

На Полтавщині й досі лишаються російсько-комуністичні елементи на пам’ятниках, знаках, меморіалах періоду Другої світової війни

У Кременчуці на меморіалі воїнам Другої світової демонтовано застарілі і встановлено нові дати початку цієї війни. Про зміни повідомив представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олег Пустовгар. 

Процеси очищення інформаційного та публічного простору від російської присутності прискорилися після повномасштабного вторгнення Росії.

 

Довідково:
У ст. 5 закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» зазначено: «у разі якщо пам’ятник, пам’ятний знак містить окремий елемент, що символізує російську імперську політику, такий елемент демонтується (вилучається) з публічного простору)».

На Полтавщині найбільше російсько-комуністичних елементів на пам’ятниках, знаках, меморіалах періоду Другої світової війни.
Тож важливо обстежити, здійснити фотофіксацію щодо наявності/відсутності на меморіалах/пам’ятниках/пам’ятних знаках символіки комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики, а саме:

  • зображень георгіївської (гвардійської) стрічки;
  • символіки радянських органів державної безпеки, репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;
  • зображень державних нагород, інших відзнак СРСР, інших союзних або автономних радянських республік у складі СРСР або елементів таких державних нагород чи відзнак;
  • написів «Велика Вітчизняна війна» або похідних від них, дат початку та закінчення;
  • назв населених пунктів колишнього СРСР, яким присвоєне звання «місто-герой» або «фортеця-герой», і які розташовані на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Важливо подбати про українську візуалізацію пам’ятників та меморіалів, поховань, пов’язаних з подіями Другої світової війни у такий спосіб, щоб вони не слугували поширенню совєтських та російських міфів, а правдиво розповідали складну історію цього періоду. Зокрема, варто візуалізувати законодавчо обумовлену термінологію та загальноприйнятний серед українців символ вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій війні — червоні маки як прояв поваги до тих, хто знищив нацизм.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олег Пустовгар
Теги: декомунізація пам’ятник
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