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Віддав життя у бою під Бахмутом: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Юрієм Солов'єм

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 455

 

За цивільного життя захисник працював на Крюківському вагонзаводі

Сьогодні, 17 липня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Юрія Солов’я. Народився чоловік 4 жовтня 1976 року у селі Яблучне на Сумщині, там і навчався у загальноосвітній школі. Згодом доля завела його до Кременчука: Юрій тут жив і працював на Крюківському вагонобудівному заводі.

 

Востаннє попрощатися із захисником зібралися найрідніші — родичі, знайомі, друзі, колеги. Усі, хто знав Юрія, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за захист.

 

Любов товаришувала із тіткою загиблого. Говорить, останім часом Юрій жив у неї, то коли приходила в гості до подруги, бачилася з ним.

— Він добрий був, роботящий хлопець. Дуже хороша людина. Знала його не близько, але у спогадах він лишиться як дуже порядний і хороший, — ділиться жінка.

 

У лавах Збройних сил України військовий служив стрільцем у стрілецькому відділенні, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 5 липня під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу селища Дружба Бахмутського району. Світла пам’ять прлеглому воїнові, — додає «Лиман».

 

У Юрія лишилися батько, дружина та двоє дітей. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблий Прощання поховання
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