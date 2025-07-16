Дві релігійні громади на Полтавщині перейшли до ПЦУ

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Релігійні громади у селищі Котельва Полтавського району та села Степанівка Миргородського району вийшли з Української православної церкви і зареєстрували свій перехід до Православної церкви України. Про це стало відомо з розпоряджень тимчасово виконувача обов’язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута за 25 червня.

Відомо, що до ПЦУ перейшли Свято-Вознесенська релігійна громада (Котельва) та Релігійна громада Всіх Святих (Степанівка).

Нагадаємо, раніше митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк розповідав, що на Полтавщині ті священники, які перейшли від Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України, зазнавали тиску та погроз від духовенства УПЦ.