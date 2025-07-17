З військовими почестями на Кременчуччині попрощалися з воїном Павлом Новосьоловим

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Захисника з Краматорська поховали у Горішніх Плавнях

24 травня під час бойового завдання в районі села Садки Сумської області загинув солдат Новосьолов Павло Сергійович. Воїн народився 22 липня 1996 року у Краматорську Донецької області. Навчався у Краматорській ЗОШ № 3, згодом закінчив місцевий машинобудівельний коледж.

Працював на підприємствах рідного міста. Після початку повномасштабного вторгнення росії переїхав до Горішніх Плавнів, де працював у логістичній компанії.

У вересні 2024 року був мобілізований до лав Збройних Сил України. Вірний присязі, виявивши стійкість і мужність, загинув у бою, боронячи українську землю.

Похований з військовими почестями на меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.