З військовими почестями на Кременчуччині попрощалися з воїном Павлом Новосьоловим

24 травня під час бойового завдання в районі села Садки Сумської області загинув солдат Новосьолов Павло Сергійович. Воїн народився 22 липня 1996 року у Краматорську Донецької області. Навчався у Краматорській ЗОШ № 3, згодом закінчив місцевий машинобудівельний коледж.
Працював на підприємствах рідного міста. Після початку повномасштабного вторгнення росії переїхав до Горішніх Плавнів, де працював у логістичній компанії.
У вересні 2024 року був мобілізований до лав Збройних Сил України. Вірний присязі, виявивши стійкість і мужність, загинув у бою, боронячи українську землю.
Похований з військовими почестями на меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях.
Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.
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