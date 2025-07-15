Ексдиректора львівського санаторію родом з Кременчука підозрюють у розтраті понад 1 млн грн. Суд обрав запобіжний захід

Вчора, 22:00 Переглядів: 169

За даними слідства, у 2022 році підозрюваний разом з директором підрядної організації ТОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» склав і підписав документи з неправдивими відомостями щодо виконаних будівельних робіт у санаторії. Унаслідок цього державне підприємство незаконно перерахувало фірмі 1,5 млн грн, тоді як реальна вартість робіт становила трохи більше 255 тис. грн

Личаківський райсуд Львова обрав запобіжний захід для уродженця Кременчука, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів на понад 1,2 млн грн. Йдеться про колишнього виконувача обов’язків директора державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «ШКЛО». Про це йдеться в ухвалі суду, яку оприлюднили на початку липня.

За даними слідства, у 2022 році підозрюваний разом з директором підрядної організації ТОВ «ДІ ЕНД ДІ ЛОЄРС» склав і підписав документи з неправдивими відомостями щодо виконаних будівельних робіт у санаторії. Унаслідок цього державне підприємство незаконно перерахувало фірмі 1,5 млн грн, тоді як реальна вартість робіт становила трохи більше 255 тис. грн, стверджують правоохоронці.

Сторона обвинувачення просила взяти експосадовця під варту з альтернативою застави понад 1,24 млн грн. Втім суд зменшив розмір застави до 242 тис. грн. Також на підозрюваного поклали низку обов’язків, зокрема повідомляти про зміну місця проживання і здати документи для виїзду за кордон. Запобіжний захід діятиме до 3 вересня.

За даними видання ZAXID.NET, йдеться про розкрадання коштів під час ремонту санаторію «Шкло» для облаштування там тимчасового житла для переселенців. У грудні 2022 року в. о. директора санаторію «Шкло» Дмитро Головко за результатами тендеру уклав договір із київським ТОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» на поточний ремонт приміщень санаторію. Роботи мали бути виконані упродовж грудня 2022 року, їх вартість становила 5 млн грн.

Власником ТОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» є киянин Володимир Швець, який був підписантом угоди про підряд.

Нагадаємо, наприкінці червня колишньому заступнику начальника поліції Полтавської області Борису Реутову та ще одному правоохоронцю обрали запобіжні заходи у справі про будівництво власних приватних будинків, яким займались їх підлеглі правоохоронці у свій робочий час.