Спортсмени з Кременчука вибороли медалі на турнірі з греко-римської боротьби у Литві

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 62

Кременчуцькі борці Ірфан Мірзоєв та Вадим Матрос здобули бронзові медалі на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби Druskininkai Cup 2025. Про це повідомили у Федерації греко-римської боротьби.

Ірфан Мірзоєв брав участь у ваговій категорії до 77 кг, а Вадим Матрос — у ваговій категорії до 63 кг.

Турнір проходив у литовському місті Друскінінкай. Збірна команда України на чолі з Ленуром Теміровим та Арменом Варданяном завоювала 9 медалей.

Нагадаємо, у травні кременчуцькі спортсмени завоювали «бронзу» на чемпіонаті України з греко-римської боротьби.