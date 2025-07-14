Військовослужбовець «Рама» розповів дітям про міни й правила поводження з вибуховими пристроями

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 106

У п’ятницю у Кременчуці відбулася цікава зустріч дітей з війсьвослужбовцем з позивним «Рама», який розповів як треба поводитися з підозрілими та вибуховими пристроями. Звичайна лекція перетворилася на захопливу подію, де кожен учасник дізнався багато цікавого й корисного для себе.

В просторі «EVA KIDS CAMP», власницею якою є Юлія Радюк, військовий поділитися знаннями та практичними порадами з мінної безпеки. Під час заходу діти не лише дізналися про правила поведінки з небезпечними предметами, а й отримали корисні матеріали для закріплення знань.

«Рама» показав зразки зброї, Дронів, які несуть вибухівку, розповів, як маскують міни та зауважив, що в жодому разі не можна чіпляти підозрілі предмети.