Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 15:05
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У неділю, 13 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00:
- вул. Горліса-Горського, 3–10
- просп. Полтавський, 277/2–281
- туп. Урожайний, 2
- вул. Академіка Герасимовича, 171
- вул. Київська, 64–80, 121
- вул. Ярова, 1–7
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка.
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