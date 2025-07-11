У понеділок Кременчук попрощається з полеглим захисником Володимиром Ваалем

У Кременчуці 14 липня відбудеться прощання з Володимиром Ваалем, який загинув 6 липня під час виконання бойового завдання.
Як повідомив Департамент соціального захисту населення Кременчука, Володимир Вааль — вірний син, чоловік, батько і відданий захисник Батьківщини — віддав своє життя, боронячи територіальну цілісність України від агресії РФ.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.
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