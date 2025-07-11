У понеділок Кременчук попрощається з полеглим захисником Володимиром Ваалем

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 163

У Кременчуці 14 липня відбудеться прощання з Володимиром Ваалем, який загинув 6 липня під час виконання бойового завдання.

Як повідомив Департамент соціального захисту населення Кременчука, Володимир Вааль — вірний син, чоловік, батько і відданий захисник Батьківщини — віддав своє життя, боронячи територіальну цілісність України від агресії РФ.

Церемонія прощання:

11.00 — Кременчуцький міський Палац культури

12.00 — Свято-Миколаївський собор

13.00 — виїзд на Свіштовське кладовище.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.