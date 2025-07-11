Кременчук попрощався зі старшим солдатом Віктором Богатирьовим

Сьогодні, 11 липня, у Кременчуці провели в останню путь старшого солдата Віктора Михайловича Богатирьова. Йому був 51 рік.
Боєць отримав поранення 1 липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Помер у лікарні 8 липня.
У Віктора Богатирьова залишилися мати, дружина та син.
Панахиду за полеглим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі — поруч з іншими військовими, загиблими в російсько-українській війні.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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