Кременчук попрощався зі старшим солдатом Віктором Богатирьовим

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 281

51-річний військовий помер у лікарні від поранення, отриманого на Донеччині

Сьогодні, 11 липня, у Кременчуці провели в останню путь старшого солдата Віктора Михайловича Богатирьова. Йому був 51 рік.

Боєць отримав поранення 1 липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Помер у лікарні 8 липня.

У Віктора Богатирьова залишилися мати, дружина та син.

Панахиду за полеглим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі — поруч з іншими військовими, загиблими в російсько-українській війні.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.