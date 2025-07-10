У Кременчуці оголосили прийом заявок на конкурс «Вишиваний Кременчук»

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 64

У Кременчуці триває прийом заявок на конкурс «Вишиваний Кременчук». Учасники подають вишиті вироби та опис. Виставка робіт — з 24 серпня

Цьогоріч кременчужани знову можуть долучитися до конкурсу «Вишиваний Кременчук». Прийом заявок триватиме з 14 липня до 8 серпня. Для участі потрібно подати заявку онлайн за посиланням, власноруч вишитий виріб і паспорт виробу (опис історії, техніки та матеріалів).

Конкурс має кілька номінацій:

найкраща чоловіча вишиванка (сорочка);

найкраща жіноча вишиванка (сорочка або сукня);

найкраща дитяча вишиванка;

найкращий вишитий рушник;

найкраща вишита картина національного спрямування;

найкраща сорочка чи сукня, вишита бісером;

номінація «Глядацькі симпатії».

Один учасник може подати до трьох робіт у кожній категорії.

Паперову заявку також можна отримати й заповнити у Департаменті у справах сімей та дітей (площа Перемоги, 2, каб. 124, будні дні з 8.00 до 16.00).

Роботи учасників і переможців представлять на виставці в міській художній галереї з 24 серпня до 7 вересня.

Деталі можна дізнатися за телефонами: (05366) 3-61-67 або 098-839-11-61.