У Кременчуці оголосили прийом заявок на конкурс «Вишиваний Кременчук»

У Кременчуці триває прийом заявок на конкурс «Вишиваний Кременчук». Учасники подають вишиті вироби та опис. Виставка робіт — з 24 серпня
Цьогоріч кременчужани знову можуть долучитися до конкурсу «Вишиваний Кременчук». Прийом заявок триватиме з 14 липня до 8 серпня. Для участі потрібно подати заявку онлайн за посиланням, власноруч вишитий виріб і паспорт виробу (опис історії, техніки та матеріалів).
Конкурс має кілька номінацій:
Один учасник може подати до трьох робіт у кожній категорії.
Паперову заявку також можна отримати й заповнити у Департаменті у справах сімей та дітей (площа Перемоги, 2, каб. 124, будні дні з 8.00 до 16.00).
Роботи учасників і переможців представлять на виставці в міській художній галереї з 24 серпня до 7 вересня.
Деталі можна дізнатися за телефонами: (05366) 3-61-67 або 098-839-11-61.
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