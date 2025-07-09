Завтра понад 20 будинків у центрі Кременчука залишаться без води

10 липня з 8.00 у Кременчуці тимчасово відключать централізоване водопостачання на кількох вулицях через проведення планових робіт. Про це повідомив «Кременчукводоканал».
Води не буде за адресами:
Орієнтовний час завершення робіт — 18.00 того ж дня.
Після відновлення водопостачання можливе тимчасове помутніння води, тож комунальники радять бути обережними при використанні води для пиття чи приготування їжі.
Нагадаємо, що «Кременчукводоканал» отримає майже 2 млн грн зі Стабфонду: гроші підуть на придбання 7 автомобілів.
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