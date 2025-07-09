Завтра понад 20 будинків у центрі Кременчука залишаться без води

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10 липня з 8.00 у Кременчуці тимчасово відключать централізоване водопостачання на кількох вулицях через проведення планових робіт. Про це повідомив «Кременчукводоканал».

Води не буде за адресами:

вул. Старшого лейтенанта Кагала: буд. 36/8, 38, 38А, 40, 42, 42А, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 61;

вул. Театральна: буд. 34, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 46А, 46Б.

Орієнтовний час завершення робіт — 18.00 того ж дня.

Після відновлення водопостачання можливе тимчасове помутніння води, тож комунальники радять бути обережними при використанні води для пиття чи приготування їжі.

Нагадаємо, що «Кременчукводоканал» отримає майже 2 млн грн зі Стабфонду: гроші підуть на придбання 7 автомобілів.