З 1-го липня Кременчуцький ЦНАП тимчасово не прийматиме заяви на більшість соціальних послуг

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 65

З 1-го липня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) переймає на себе функції з призначення та виплати деяких видів державної соціальної допомоги, які раніше здійснювали органи соціального захисту населення (постанови Кабміну від 23.06.2025 № 766 та від 25.06.2025 № 765). Зокрема, зміни вносяться до існуючих порядків надання допомог дітям, малозабезпеченим сім’ям та іншим вразливим групам населення.

З 1 липня Пенсійний фонд призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги — що зміниться

У зв’язку з цим з 1 липня Кременчуцький ЦНАП позбавлений технічної можливості приймати заяви на деякі соціальні послуги. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Тимчасово у ЦНАПі не приймають заяви на виплати державних соціальних допомог що надаються:

у зв’язку з вагітністю та пологами;

при народженні дитини;

одиноким матерям;

при усиновленні дитини;

малозабезпеченим сім’ям;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

за догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

як компенсація натуральної допомоги «пакунок малюка»;

допомога на проживання ВПО тощо.

— Про відновлення технічної можливості оформлення цих послуг через ЦНАП буде повідомлено додатково, - йдеться в повідомленні.

Актуальний перелік послуг, які можна замовити через ЦНАП, розміщений на сайті Кременчуцького ЦНАПу.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що з 1 липня ПФУ призначатиме й виплачуватиме майже за всі соціальні виплати. Набувають чинності зміни, затверджені постановою Кабміну № 695 від 11 червня. Відповідно до цього рішення запроваджено новий порядок призначення та виплати окремих видів соціальних допомог, що доручається ПФУ. Раніше ці соцвиплати адміністрували в Мінсоцполітики (через територіальні управління соцзахисту населення).

З 1-го липня ПФУ набуває повноважень з призначення та виплати: