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Кременчук, Соціальний захист

З 1-го липня Кременчуцький ЦНАП тимчасово не прийматиме заяви на більшість соціальних послуг

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 65

 

Це пояснюють зміною адміністратора соціальних виплат – відтепер цим займатиметься Пенсійний фонд замість Мінсоцполітики

З 1-го липня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) переймає на себе функції з призначення та виплати деяких видів державної соціальної допомоги, які раніше здійснювали органи соціального захисту населення (постанови Кабміну від 23.06.2025 № 766 та від 25.06.2025 № 765). Зокрема, зміни вносяться до існуючих порядків надання допомог дітям, малозабезпеченим сім’ям та іншим вразливим групам населення.

З 1 липня Пенсійний фонд призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги — що зміниться

У зв’язку з цим з 1 липня Кременчуцький ЦНАП позбавлений технічної можливості приймати заяви на деякі соціальні послуги. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Тимчасово у ЦНАПі не приймають заяви на виплати державних соціальних допомог що надаються:

  • у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • при народженні дитини;
  • одиноким матерям;
  • при усиновленні дитини;
  • малозабезпеченим сім’ям;
  • дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • за догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
  • на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • як компенсація натуральної допомоги «пакунок малюка»;
  • допомога на проживання ВПО тощо.
— Про відновлення технічної можливості оформлення цих послуг через ЦНАП буде повідомлено додатково, - йдеться в повідомленні.

Актуальний перелік послуг, які можна замовити через ЦНАП, розміщений на сайті Кременчуцького ЦНАПу.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що з 1 липня ПФУ призначатиме й виплачуватиме майже за всі соціальні виплати. Набувають чинності зміни, затверджені постановою Кабміну № 695 від 11 червня. Відповідно до цього рішення запроваджено новий порядок призначення та виплати окремих видів соціальних допомог, що доручається ПФУ. Раніше ці соцвиплати адміністрували в Мінсоцполітики (через територіальні управління соцзахисту населення).

З 1-го липня ПФУ набуває повноважень з призначення та виплати:

  • допомоги особам пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії;
  • допомоги особам з інвалідністю І, II, III груп;
  • соціальної підтримки малозабезпечених сімей, включаючи виплати дітям померлого годувальника за відсутності в нього страхового стажу;
  • допомога по догляду за самотніми малозабезпеченими особами, людьми з інвалідністю підгруп А та Б I групи, а також особам старше 80 років;
  • виплати військовим з інвалідністю, що виникла внаслідок війни, якщо вони вже оотримують пенсію по інвалідності;
  • виплати допомоги ветеранам Другої світової війни;
  • виплати військовослужбовцям та правоохоронцям, які мають пенсію за вислугу років;
  • виплати допомоги особам з інвалідністю з дитинства І-ІІІ груп;
  • виплати дітям з інвалідністю віком до 18 років;
  • виплати надбавки для догляду за дитиною з інвалідністю.
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Автор: Віктор Крук
Теги: ЦНАП соціальні виплати Соціальна допомога Мінсоцполітики ПФУ
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